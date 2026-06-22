Кредитори банків у ліквідації отримали за травень 22,5 млн гривень

«З цих коштів найбільше — понад 10,9 мільйона грн — отримали кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи — клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Також на ₴5,0 мільйона було задоволено вимоги кредиторів АТ „Комінвестбанк“», — ідеться в повідомленні.
У Фонді наголосили, що Комінвестбанк наближається до завершення розрахунків із кредиторами — фактично за рік від початку процесу ліквідації задоволено вимоги на 99%.
«У випадку Комінвестбанку застосування інструменту передачі активів і зобов’язань приймаючому банку створило передумови для оперативних розрахунків з юрособами. Фактично за рік від початку ліквідації задоволено 99% вимог кредиторів. І цей приклад — не „щаслива випадковість“, а стратегія Фонду», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на ₴76,6 мільярда, з яких близько ₴18,0 мільярда погашено забезпеченим кредиторам, зокрема ₴16,7 мільярда — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).