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Кредитори банків у ліквідації отримали за травень 22,5 млн гривень

Кредит&Депозит
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Кредитори банків у ліквідації отримали за травень 22,5 млн гривень
Кредитори банків у ліквідації отримали за травень 22,5 млн гривень
Протягом травня 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, збільшилася на 22,5 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Фонду.
«З цих коштів найбільше — понад 10,9 мільйона грн — отримали кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи — клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами). Також на ₴5,0 мільйона було задоволено вимоги кредиторів АТ „Комінвестбанк“», — ідеться в повідомленні.
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У Фонді наголосили, що Комінвестбанк наближається до завершення розрахунків із кредиторами — фактично за рік від початку процесу ліквідації задоволено вимоги на 99%.
«У випадку Комінвестбанку застосування інструменту передачі активів і зобов’язань приймаючому банку створило передумови для оперативних розрахунків з юрособами. Фактично за рік від початку ліквідації задоволено 99% вимог кредиторів. І цей приклад — не „щаслива випадковість“, а стратегія Фонду», — зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
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Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на ₴76,6 мільярда, з яких близько ₴18,0 мільярда погашено забезпеченим кредиторам, зокрема ₴16,7 мільярда — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).
За матеріалами:
Finance.ua
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