Прострочені кредити спричиняють приховану кризу в Китаї Сьогодні 11:25 — Світ

100 млн дорослих китайців мають прострочені кредити

У Китаї стрімко зростає кількість людей, які не можуть вчасно виплачувати кредити. За оцінками аналітиків, наприкінці 2025 року із простроченими боргами могли залишатися до 100 млн дорослих громадян. Експерти попереджають, що ця проблема підживлює приховану кризу і може стати серйозною перешкодою для відновлення другої за величиною економіки світу.

Обсяг проблемних боргів продовжує зростати

За даними аналітичної компанії Gavekal Dragonomics, обсяг непрацюючих споживчих кредитів у Китаї минулого року зріс на 21% і досяг щонайменше 2,22 трлн юанів (329 млрд доларів).

Влада припинила публікувати дані про прострочені споживчі кредити, проте оцінки Інституту фінансових досліджень Чжецзянського університету свідчать, що китайським фінансовим установам щороку доводиться працювати з проблемними особистими боргами на суму від 2 до 3 трлн юанів.

За розрахунками експертів, наприкінці 2025 року близько 10,6% із 1,1 млрд дорослих китайців мали прострочені виплати за кредитами. Аналітикии вважають, що без активнішої підтримки доходів населення та додаткових заходів з боку влади ситуація й надалі погіршуватиметься.

Легкі кредити від технологічних платформ стали пасткою

Однією з причин боргового буму стали онлайн-платформи кредитування, які працюють через великі технологічні компанії. Серед них — Ant Group, ByteDance та Meituan.

Вони виступають посередниками між банками та позичальниками і через мобільні додатки пропонують швидкі кредити зі ставками від 4% до понад 24% річних. Компанії агресивно просувають реклами, що обіцяють «миттєве отримання коштів», «низькі відсотки» та «мінімальні вимоги до позичальників».

Експерти зазначають, що така доступність кредитів особливо впливає на молодь, яка часто недооцінює майбутнє боргове навантаження.

Влада почала реагувати на проблему

За останні десять років борги китайських домогосподарств майже потроїлися і досягли близько 83 трлн юанів.

Наприкінці минулого року Народний банк Китаю запустив програму кредитної амністії. Вона дозволила громадянам із простроченою заборгованістю до 10 тис. юанів відновити кредитну історію після повного погашення боргів.

Крім того, регулятори почали вимагати від онлайн-платформ обмежувати середні ставки за новими кредитами рівнем нижче 20%. Також великі кредитні сервіси отримали вказівку перевірити, як їхній бізнес працюватиме в разі подальшого зниження максимально допустимих ставок.

Боргова криза вже впливає на економіку

Зростання прострочених кредитів збігається зі складною ситуацією в китайській економіці. Банки видають менше нових позик, а державні програми стимулювання споживання працюють слабше, ніж очікувалося.

За оцінкою керівниці досліджень фінансового сектору Азії в UBS Мей Янь, у деяких великих китайських банках частка проблемних роздрібних кредитів уже може становити 5−6%, а в менших установах цей показник може бути ще вищим.

Експерти попереджають, що без стабілізації ринку праці та зростання доходів населення боргове навантаження продовжить тиснути як на фінансовий сектор, так і на всю економіку Китаю.

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