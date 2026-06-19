Які нині ставки за депозитами в гривні, доларах та євро Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Які нині ставки за депозитами в гривні, доларах та євро

До початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу.

За останні 2 тижні лише одна фінустанова із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн переглянула свої пропозиції для приватних клієнтів.

Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, йдеться с огляді «Мінфіну».

З початку червня Індекс ставок за депозитами на 3 і 9 місяців залишився незмінним (13,69% річних і 14,59% річних відповідно). Трохи подорожчали в середньому на ринку вклади на 6 місяців (із 4,07% до 4,1% річних) і на 12 місяців (із 13,93% річних до 14,05% річних).

Серед великих банків ставки за гривневими депозитами за останні 2 тижні переглянула лише одна фінустанова — Таскомбанк , якй входить до Групи «ТАС» Сергія Тігіпка.

Таскомбанк суттєво підвищив ставки на всю лінійку строкових депозитів у гривні. Вклади на 12 місяців подорожчали на 0,4 в.п. — до 16,5% річних, на 9 місяців — на 1,15 в.п. — до 17% річних, на 6 місяців — на 0,9 в.п. — до 16,5% річних, на 3 місяці — на 1,15 в.п. — до 16,25% річних.

Найбільше, 17,5% річних, у великому банку на вкладі у нацвалюті можна заробити, розмістивши гроші на 9-місячному вкладі. Таку дохідність пропонує Радабанк. Трохи менше платять Таскомбанк (17% річних) і КомінБанк (16,5% річних).

за дохідністю депозитів на 12 місяців, входять: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, До трійки лідерів серед великих банків,входять: Радабанк, в якому можна заробити 16,75% річних, Ідея Банк (16,6% річних) та Таскомбанк (16,5% річних).

Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.

вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Найдорожчіу такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.

Водночас за обсягами гривневих депозитів населення лідирують зовсім інші фінустанови.

Довідка Finance.ua:

Експерти пояснили, чи варто зараз купувати долари США і куди вкласти гроші, щоб їх зберегти і трохи заробити.

Національний банк минулого тижня допустив суттєве ослаблення гривні на десятки копійок за день. Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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