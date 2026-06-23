Нові вимоги до бронювання: юристи пояснили, які ризики виникли для роботодавців Сьогодні 14:33

Нові вимоги до бронювання: юристи пояснили, які ризики виникли для роботодавців

На початку літа набули чинності чергові зміни у сфері бронювання працівників від мобілізації та порядку надання статусу критично важливих підприємств. Більшість положень відповідної постанови почали діяти з дня її опублікування (2 червня). Частину норм відтерміновано до 1 вересня 2026 року.

Які зміни передбачає постанова

Основні нововведення стосуються таких напрямів:

підвищення зарплатного порогу для бронювання працівників;

отримання статусу критично важливого підприємства;

зміни лімітів бронювання;

оновлення порядку обліку заброньованих працівників, а також додаткових вимог для резидентів Дія.City.

Водночас юристи звертають увагу на нечіткість окремих норм, передбачених постановою. На їхню думку, це може спричинити різне трактування положень документа та стати підставою для суперечок і проблем із підтвердженням статусу критично важливих підприємств і бронюванням працівників.

Питання щодо зарплатного критерію

Однією з найбільш дискусійних залишається норма щодо рівня заробітної плати. Норма про заробітну плату набула чинності 2 червня, сама Постанова КМУ датована 30 травня, однак у низці випадків зарплату для отримання статусу критичного підприємства треба було підвищити ще в травні.

«Найбільша помилка зараз — вважати, що якщо критичність вже отримана, то до вересня можна нічого не робити. Нові правила запускають перевірку відповідності критеріям значно раніше, а окремі підприємства можуть втратити статус до 01.07.2026 р. У загальному порядку чинна критичність діє на строк, на який її видано, але не довше ніж до 01.09.2026 р. До цієї дати усі без винятку підприємства, які отримали статус критично важливого до 30.05.2026 р., повинні пройти позапланове підтвердження», — зазначає адвокат Ганна Лисенко.

Проблема з оновленням регіональних критеріїв

Щодо відповідності критеріям — ці критерії мали бути оновлені до 10 червня. Але станом на 23 червня Регіональні критерії для бронювання оприлюднені лише два ОВА — Сумською та Закарпатською. У зв’язку з цим залишається відкритим питання щодо дій роботодавців в інших регіонах, де відповідні критерії досі не затверджені або не оприлюднені.

Про те, як нові правила бронювання можуть позначитися на ринку праці, розповідаємо в статті «Нові правила бронювання та надання критичності для компаній».

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