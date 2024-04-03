День фінансів: найдешевший кредит, найпопулярніші картки, закони про призов та про електронний кабінет — Finance.ua

День фінансів: найдешевший кредит, найпопулярніші картки, закони про призов та про електронний кабінет Сьогодні 17:43

У середу, 3 квітня, ми дослідили, де брати гроші для бізнесу, та зібрали найкращі пропозиції банків щодо кредитів у новій статті:

Закони про призов з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаного. Президент України Володимир Зеленський 2 квітня Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

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FinAwards-2024

Де знайти найдешевний кредит. Дослідження враховує найбільш важливі показники, які впливають на вибір споживачів — термін кредитування, сума позики, прозорість умов, різноманітність каналів комунікацій тощо. Цього разу Дослідження враховує найбільш важливі показники, які впливають на вибір споживачів — термін кредитування, сума позики, прозорість умов, різноманітність каналів комунікацій тощо. Цього разу перемога дісталася компанії CreditKasa.

Найкращий керівник маркетингу банків. Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий керівник маркетингу». За результатами Під час FinAwards визначили й переможця у номінації «Найкращий керівник маркетингу». За результатами голосування користувачів та оцінок експертного журі перше місце у номінації посів Анатолій Рогальський, Chief marketing officer в monobank.

ТОП-3 інноваційних фінпродуктів України. «Пальму першості» та лідерство у номінації «Пальму першості» та лідерство у номінації отримав український необанк monobank | Universal Bank — користувачі та експертне журі високо оцінили унікальний сервіс накопичення «Банка», якому немає аналогів на українському ринку, та проєкт «БлагоЯлинка».

Які картки є найпопулярнішими серед українців. «Золото» у цій номінації «Золото» у цій номінації отримала чорна картка від monobank | Universal Bank. Слідом за нею у ТОП-3 найкращих карток у гаманці розташувалася Картка для виплат від ПриватБанку:

Найкращі преміальні картки. Перше місце за Перше місце за результатом голосування отримала картка Black Edition від UkrsibBank BNP Paribas Group. На другій сходинці розташувалася Graphite World Elite від Sense Bank.

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