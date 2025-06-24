День фінансів: «Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому», посилення відповідальності під час мобілізації — Finance.ua

День фінансів: «Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому», посилення відповідальності під час мобілізації Сьогодні 17:27

У вівторок, 24 червня, йшлося про закриття ФОПів та про те, які квартири нині купують українці.

До кінця року допомога Україні перевищить €50 млрд.

Північноатлантичний альянс до 1 липня збільшив допомогу Україні до 35 млрд євро, а до кінця року ця допомога перевищить суму у 50 млрд євро, які НАТО надало минулого року. Про це під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав генсек НАТО Марк Рютте.

Де у світі найкращий баланс «життя — робота».

працюють більше за інших, американці найменше працюють на придбання харчів. Детально про те, де найкращий баланс: «життя — робота», Згідно з індексом соціального добробуту, який показує, скільки часу в годинах та роках потрібно працювати середньостатистичному жителю країни для придбання кожного із 40 вимірюваних товарів і послуг та всього запропонованого кошику товарів і послуг, українціамериканці найменше працюють на придбання харчів. Детально про те, де найкращий баланс: «життя — робота», читайте тут.

Також стало відомо, скільки українців залишиться в країні після війни, якщо зможуть отримувати гідну зарплату.

Ринок нерухомості: що цікавить покупців.

Як зазначається у звіті НБУ, українців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку. Так, у 3 випадках із 4 купують оселю, побудовану понад 15 років тому.

До речі, в Києві на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни.

Потреби на відбудову.

Вартість відбудови України вже перевищує 520 мільярдів доларів. Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава. За словами Кави, ця сума передбачає не тільки компенсацію зруйнованого, а й фінансування проєктів, які необхідні для модернізації української економіки.

Закриття ФОПів.

Загальна кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні. Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів. Про це йдеться в дослідженні YC.Market.

Застарілі вимоги до бізнесу.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт , який передбачає скасування 63 застарілих вимог до підприємців. Якщо документ ухвалить Верховна Рада, бізнес зможе заощадити близько 400 мільйонів гривень. Це черговий етап масштабної реформи дерегуляції, яку уряд реалізує з 2022 року.

«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому».

Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав російську компанію «Газпром» виплатити 1,37 мільярда доларів на користь НАК «Нафтогаз України». Всі д еталі тут

Порушення під час мобілізації.

Народна депутатка Анастасія Ляшенко (фракція «Слуга народу») подала до Верховної Ради законопроєкт № 13393, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації. Про покарання за порушення під час ВЛК читайте за посиланням.

НБУ уточнив правила фінмоніторингу.

Нацбанк уточнив правила щодо фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Зміни стосуються таких питань

Військовий збору: надійшло вчетверо більше.

Протягом січня — травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року. Про причини зростання читайте тут.

НБУ випустив нову монету САУ «Богдана».

НБУ випустив нову пам’ятну монету, яка присвячена самохідній артилерійській установці «Богдана», що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.

Укрпошта випускає марку «Мелітополь — це Україна!».

Марка «Мелітополь — це Україна!» стане дійсною для оплати поштових послуг в усіх відділеннях зв’язку з дня введення в обіг 26 червня 2025 року.

🧧 До речі, з першого липня поточного року Укрпошта анонсувала зміни в лімітах на виплату готівки українцям у власних відділеннях. Ми вирішили докладно дізнатися всі умови, а також порівняти особливості надання цих послуг в Укрпошті та Новій Пошті, щоб допомогти читачам Finance.ua зрозуміти, куди буде вигідніше звертатися. Деталі у статті нижче.

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