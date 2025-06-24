Вчетверо більше: скільки за 5 міс. надійшло військового збору до бюджету — Finance.ua
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Вчетверо більше: скільки за 5 міс. надійшло військового збору до бюджету

Казна та Політика
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Вчетверо більше: скільки за 5 міс. надійшло військового збору до бюджету
Вчетверо більше: скільки за 5 міс. надійшло військового збору до бюджету
Протягом січня — травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази (на 45,2 млрд грн) більше за надходження за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє ДПС.
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Нагадаємо, за січень — травень 2024 року сплатили 16,4 млрд гривень.
Причина зростання
Підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5% та свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують наших військових.

Найбільше сплатили:

  • Київ — 20,1 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 7,1 млрд грн,
  • Львівська область — 4,7 млрд грн,
  • Харківська область — 3,9 млрд гривень.
Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.
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Ставки військового збору:

  • ФОПи першої, другої та четвертої груп — 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску — 800 грн).
  • Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) — 1% від отриманого доходу щоквартально.
  • Підприємці на загальній системі оподаткування — 5% від чистого річного оподатковуваного доходу.
  • З найманих працівників — 5% від нарахованої заробітної плати.
  • Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України — 1,5% з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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