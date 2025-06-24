На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження — Finance.ua
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На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження

Казна та Політика
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На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження
На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження
Загальна кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні. Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів.
Про це йдетсья в дослідженні YC.Market.
Причини
  • повномасштабна війна та економічні труднощі, ймовірно, продовжують ускладнювати ведення малого підприємництва, що відбивається у показниках практично всіх регіонів і галузей.
ТОП-5 ключових виявлених трендів:
Загальна активність: наслідки накопиченого попиту:
  • Зростання закриттів бізнесів. У I кв. 2025 року закрилися понад 108 тис. ФОПів, що більш ніж на 50% перевищує показник IV кв. 2024 (близько 72 тис.).
  • Збільшення нових реєстрацій — приріст близько 20%. Кількість новостворених ФОПів сягнула 56,8 тис. у I кв. 2025 проти ~47,3 тис. у IV кв. 2024.
  • Незмінні галузеві лідери. За кількістю відкриттів ФОПів лідирують роздрібна торгівля, інформаційні технології та сегмент «інших послуг». Ті ж самі сфери очолюють і «антирейтинг» за закриттями ФОПів, відображаючи високу частку цих галузей у структурі малого бізнесу.
  • Найбільше ФОПів традиційно реєструють у Києві. Також серед лідерів — Дніпропетровська, Львівська, Київська, Одеська та Харківська області, де сумарно відкрилась понад половина всіх нових ФОПів країни.
  • У гендерному розрізі більшість як нових, так і закритих ФОПів припадає на жінок: близько 61−62% серед відкриттів та ~52% серед закриттів становлять підприємниці. Частка чоловіків відповідно складає ~38−39% серед нових та ~48% серед ліквідованих ФОПів.
В січні 2025 року в Україні спостерігався різкий сплеск підприємницької активності після тривалого простою Єдиного державного реєстру. Ця тенденція зберігалась протягом усього першого кварталу — за січень-березень 2025 року було зареєстровано 56 826 нових ФОПів, що приблизно на 20% більше, ніж у четвертому кварталі 2024 року (47 347).
На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження
Водночас кількість закритих ФОПів зросла ще помітніше — з 71 975 у IV кварталі 2024 року до 108 242 у першому кварталі 2025 року, що становить приріст понад 50%
Ця різниця створює виражене негативне сальдо для малого бізнесу на початку 2025 року.

Галузі

Найбільше нових підприємців традиційно з’явилося у сфері роздрібної торгівлі — 14 510 ФОПів у I кв. 2025 (у IV кв. 2024 було 13 490).
Друге місце за кількістю відкриттів посів сектор інформаційних технологій (ІТ): 8 586 нових ФОПів проти 6 455 у попередньому кварталі.
На третьому місці — категорія «Інші послуги» з показником 7 542 відкриття (було 5 736).
До першої п’ятірки також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895), за якими йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю (1 355).
Більшість провідних галузей продемонстрували зростання кількості нових ФОПів порівняно з IV кварталом.
На початку 2025 року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось — дослідження
Лідери за відкриттями багато в чому збігаються з лідерами за закриттями.
«Антирейтинг» очолює роздрібна торгівля — у I кв. 2025 закрилися 32 726 ФОПів проти 21 222 у попередньому кварталі. Це найбільший обсяг ліквідацій серед усіх секторів. Високі показники закриттів також в ІТ-секторі (17 242 закритих ФОП у I кв. 2025 проти 14 040 у IV кв. 2024) та сфері «інших послуг» (16 663 проти 10 227).
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Далі за кількістю ідуть транспорт і логістика (9 761 у I кв. 2025), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) та сільське господарство (1 805).

Регіони

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано у столиці:
  • в місті Києві за I кв. 2025 зареєстровано 8 363 нові ФОПи (для порівняння, у IV кв. 2024 — 7 333).
  • Серед областей лідером є Дніпропетровська — 5 461 відкриття за квартал,
  • далі йдуть Львівська (4 428), Київська (4 310), Одеська (3 974) та Харківська (3 771) області.
Закриття за регіонами
Першість за кількістю ліквідованих ФОПів утримує столиця.
  • В м. Києві у I кв. 2025 припинили діяльність 14 212 ФОПів.
  • Серед областей найбільше закриттів зафіксовано у Харківській (9 830) та Дніпропетровській (9 306).
  • Далі йдуть Одеська область (8 314), Львівська (7 062) та Київська (6 879).
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Жінки лідірують
У I кварталі 2025 року частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів склала 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно до показника попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало ~38−39% нових підприємців.
Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчий до паритету. Жінки становили 52,7% від загалу припинених ФОПів у I кв. 2025 (56 997 зі 108 242), що дещо більше ніж 51,8% у IV кв. 2024. Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів, відповідно, коливалася в межах 47−48%.
Загалом тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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