Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки — Finance.ua

Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки Сьогодні 12:39 — Особисті фінанси

Нові правила для ФОПів на фронті: Рада ухвалила поправки

Верховна Рада підтримала поправки до законопроєкту, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Останнім часом до мене часто зверталися військовослужбовці-ФОПи — з болючими питаннями: податкові пільги, борги, відновлення реєстрації платника єдиного податку. Сьогодні ці проблеми частково вирішено», — написав він.

Що змінилося

За словами Гетманцева, Верховна Рада підтримала його поправки, які повертають справедливість для ФОПів на фронті.

ФОП-контрактники також звільнені від сплати ПДФО, ЄП, військового збору та ЄСВ.

Податкова автоматично отримує дані про військових-ФОПів — і автоматично застосовує звільнення. Обмеження в 10 днів на подання документів — скасовано.

Після демобілізації є:

▪️ 150 днів на подання звітності без штрафів;

▪️ 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені.

▪️ 150 днів на подання звітності без штрафів; ▪️ 180 днів на сплату податків за працівників — теж без штрафів і пені. Увесь податковий борг військових-ФОПів підлягає анулюванню.

Податкова зобов’язана відновити реєстрацію єдиного податку з дати її анулювання (якщо скасували через борг).

Якщо в податкової немає інформації про ФОП-військового — можна подати заяву. Без обмеження у часі та зі збереженням усіх прав.

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«Ці ж правила — і в Законі про ЄСВ. Це рішення — про повагу до тих, хто захищає країну. І про справедливість, якої вони заслуговують», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, за статистикою , якою раніше ділився Гетманцев, станом на середину червня 2025 року кількість ФОП зросла до 2,171 млн. З початку повномаштабної війни кількість ФОП збільшилась на 178 815.

Також цікаво, що найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 року — 2 179 533 ФОП. Проте очікується, що вже у липні 2025 року кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024 року.

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