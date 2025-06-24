Укрпошта випускає марку «Мелітополь — це Україна!» Сьогодні 16:25 — Особисті фінанси

Укрпошта випускає марку «Мелітополь — це Україна!»

Укрпошта випустить нову поштову марку, присвячену тимчасово окупованому Мелітополю в Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Марка «Мелітополь — це Україна!» стане дійсною для оплати поштових послуг в усіх відділеннях зв’язку з дня введення в обіг 26 червня 2025 року.

В Укрпошті нагадують, що Мелітополь добре відомий як «черешнева столиця» України. Попри тимчасову окупацію, місто залишається в серцях українців. Новий поштовий випуск — символ незламності, віри та очікування повернення Мелітополя до вільної України.

Що зображено на марці

На марці зображена стигла мелітопольська черешня та відомий єнот із херсонського зоопарку.

Фото: Укрпошта

Авторка дизайну — художниця Наталя Кохаль.

Деталі випуску:

Тираж: 900 тисяч примірників.

Кількість марок у листі: 6 (3×2).

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, у травні «Укрпошта» випустила марку на честь збиття Су-30 морськими дронами MAGURA. На марці зображено крилату богиню Магуру. У слов’янській міфології Магура — покровителька воїнів, яка надихає на боротьбу, оберігає в бою та дарує впевненість у перемозі.

Укрпошта випустила поштову марку «Міста Героїв. Волноваха», присвячену невеличкому місту на Донеччині, яке було важливим залізничним вузлом на лініях Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя. На поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників, залишаючи за собою палаюче місто. Тираж марки становить 840 000 примірників, номінал — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).

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