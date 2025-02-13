«Укрпошта» випустить марку на честь міста-героя Волновахи — Finance.ua

«Укрпошта» випустить марку на честь міста-героя Волновахи Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

«Укрпошта» випустить марку на честь міста-героя Волновахи

Сьогодні, 13 лютого, Укрпошта анонсує випуск поштової марки «Міста Героїв. Волноваха», присвяченої невеличкому місту на Донеччині, яке було важливим залізничним вузлом на лініях Маріуполь-Донецьк та Маріуполь-Запоріжжя.

Про це повідомила компанія 13 лютого.

На поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників, залишаючи за собою палаюче місто. Це не просто ілюстрація — це історія Волновахи, закарбована у символах. Залізниця — серце міста, яке будувалося як важливий транспортний вузол у 1881 році. Потяг символізує не лише стратегічну роль міста, а й евакуацію мешканців під час бойових дій, яка стала порятунком для багатьох людей.

Окремої уваги заслуговує картка із написом «Я Волноваха. Je suis Volnovakha», що відсилає до трагічних подій 2015 року, коли окупанти розстріляли українських військових і мирних жителів на блокпосту неподалік міста.

За словами автора марки військового художника Dante, ці роботи він створював із відчуттям болю і гордості, щоб показати силу духу Волновахи: у кожному штриху — боротьба, у кожній деталі — пам’ять, а в кожному символі — віра, що життя і свобода завжди переможуть.

Тираж марки становить 840 000 примірників, номінал — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).

Окрім того, випущено 25 000 примірників конверта «Перший день», 20 000 художніх карток, 500 екземплярів презентаційних папок. Погашення штемпелем «Перший день» відбудеться у м. Києві (1 001), спецпогашення — у с. Ялта Волноваського району Донецької області.

Офіційне введення в обіг марки «Міста Героїв. Волноваха» відбудеться 18 лютого.

А вже з 13 лютого марковий аркуш із шести марок, конверт та художня картка до випуску будуть доступні у Поштовому маркеті для оформлення передзамовлення.

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