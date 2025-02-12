Укрпошта випустила лімітований набір марок «Чорний ліс» — Finance.ua

Укрпошта випустила лімітований набір марок «Чорний ліс» Сьогодні 12:42 — Особисті фінанси

Укрпошта випустила лімітований набір марок «Чорний ліс»

Укрпошта оголосила про запуск лімітованого випуску «Чорний ліс» за проєктом «Власна марка».

Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

«Без 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки „Чорний ліс“ не обійшлася жодна ключова боротьба проти російського ворога. Завдяки розвідникам окупанти втрачали, втрачають і ще втрачатимуть своє високотехнологічне озброєння. На честь героїв та героїнь бригади Укрпошта випускає лімітований поштовий випуск за проєктом „Власна марка“», — сказано в повідомленні.

Фото: Укрпошта

Деталі випуску марок:

тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням) — 1340 екземплярів;

вартість — 700 грн;

дизайн — бригада «Чорний ліс».

Фото: Укрпошта

Також з вівторка, 11 лютого на postmark.ukrposhta.ua можна придбати неномерний аркуш із 28 марками «15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» (трохи інший як номерний), художній конверт «15 окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс»» та художній конверт Сухопутні війська Збройних сил України з маркою «Тризуб» і відтиском штемпеля «Чорний ліс».

Нагадаємо, раніше Укрпошта оголосила про запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».

Укрпошта випустила марку, присвячену українському спортсмену Олександру Усику та його бою з англійським боксером Тайсоном Фʼюрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі.

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