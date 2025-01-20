«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)
Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, оголошено запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».
«Насамперед ми випускаємо аркуш з 9 марками, тираж якого — лімітований: лише 1300 екземплярів. Кожен аркуш буде номерним. Підробка не пройде», — написав він.
З його слів, крім марок, «які ми передаємо одній бригаді, остаточно придбати можна передусім власникам абонементу «Ексклюзив+».
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Вони вже отримали посилання на оплату. Ті марки, які не будуть куплені (сумніваюся в цьому), надходять у продаж 24 січня.
Є можливість оформити зареєстрований філателістичний абонемент: bit.ly/filabon-exsclusive-plus.
24 січня на postmark.ukrposhta.ua можна буде отримати:
- неномерний аркуш із 28 марками «Третя штурмова» (трохи інший, ніж номерний, але теж красивий);
- художній конверт «Третя штурмова»;
- листівка «Я люблю Третю Штурмову».
Довідка Finance.ua:
- В «Укрпошті» підбили підсумки щодо найкращих марок та поштового блоку в 2023 році. Про це повідомили в компанії. «Найкраща поштова марка України 2023 року» — «Вічна пам’ять!», випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.⠀Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).
- Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».
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