«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото) Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

«Укрпошта» випустила нову серію унікальних марок (фото)

випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка». Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, оголошено запуск лімітованого

«Насамперед ми випускаємо аркуш з 9 марками, тираж якого — лімітований: лише 1300 екземплярів. Кожен аркуш буде номерним. Підробка не пройде», — написав він.

З його слів, крім марок, «які ми передаємо одній бригаді, остаточно придбати можна передусім власникам абонементу «Ексклюзив+».

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Вони вже отримали посилання на оплату. Ті марки, які не будуть куплені (сумніваюся в цьому), надходять у продаж 24 січня.

Є можливість оформити зареєстрований філателістичний абонемент: bit.ly/filabon-exsclusive-plus

24 січня на postmark.ukrposhta.ua можна буде отримати:

неномерний аркуш із 28 марками «Третя штурмова» (трохи інший, ніж номерний, але теж красивий);

художній конверт «Третя штурмова»;

листівка «Я люблю Третю Штурмову».

Довідка Finance.ua:

В «Укрпошті» підбили підсумки щодо найкращих марок та поштового блоку в 2023 році. Про це повідомили в компанії. «Найкраща поштова марка України 2023 року» — «Вічна пам’ять!», випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.⠀Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка «Журба» (2016 р.).

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».

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