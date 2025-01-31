«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна) — Finance.ua

«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна) Сьогодні 16:34 — Фондовий ринок

«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна)

До річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну «Укрпошта» спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості щотижня продаватимуть на аукціонах зброю, випущену в рф та союзі.

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Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

На відкритих аукціонах буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів «Наган».

«А чому б не потролити ворога й не продати з аукціону „імперську“ зброю та зібрати кошти на сучасну для ЗСУ? Щоб імперія зникла або хоча б зазнала поразки», — написав Смілянський.

Ця зброя була виготовлена на Імператорському Тульському збройному заводі. Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів — періодом 1906−1914 років.

Ціна

Стартова ціна — 5000 грн. Виручені кошти підуть на потреби українського війська.

Довідка Finance.ua:

Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, оголошено запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».

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