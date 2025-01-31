«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна) — Finance.ua
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«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна)

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«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна)
«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна)
До річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну «Укрпошта» спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості щотижня продаватимуть на аукціонах зброю, випущену в рф та союзі.
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Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.
На відкритих аукціонах буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів «Наган».
«Укрпошта» виставить на аукціон російські імперські револьвери (фото, ціна)
«А чому б не потролити ворога й не продати з аукціону „імперську“ зброю та зібрати кошти на сучасну для ЗСУ? Щоб імперія зникла або хоча б зазнала поразки», — написав Смілянський.
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Ця зброя була виготовлена на Імператорському Тульському збройному заводі. Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів — періодом 1906−1914 років.

Ціна

Стартова ціна — 5000 грн. Виручені кошти підуть на потреби українського війська.

Довідка Finance.ua:

  • Як повідомив генеральний директор «Укрпошта» Ігор Смілянський, оголошено запуск лімітованого випуску «Третя Штурмова» за проектом «Власна марка».
  • Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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