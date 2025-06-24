Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка) — Finance.ua
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Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка)

Нерухомість
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Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка)
Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка)
Як повідомляє НБУ у звіті за червень 2025 року, незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості дуже повільне.
Про те, які квартири обирають та купують українці пишемо нижче.
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Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла.
<i>Інфографіка: звіт НБУ за червень</i>
Інфографіка: звіт НБУ за червень
Як пише НБУ, під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше 3 років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію.
Найбільша частка всіх неоподатковуваних угод укладається в близьких до зони бойових дій регіонах.

Середня площа придбаної квартири та будинку

Площа близькою до 48 кв. м, а будинку — до 70 кв. м.
Як зазначається у звіті, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку. Так у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому.

Пропозиція

З огляду на млявий попит зараз пропозиція житла достатня. Українці найбільше угод укладають на купівлю дешевших та менших квартир.
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Слабкий попит, передусім на нове житло, стримує будівництво. Навіть після пожвавлення попиту на поповнення житлового фонду доведеться чекати досить довго з огляду на тривалі строки будівництва.
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Нагадаємо, за даними Держстату, у травні ціни на оренду житлових приміщень продовжили зростати — у деяких областях підвищення цін сягнуло понад 7%.
У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
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Кредити в Україні

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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