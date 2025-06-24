Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка) — Finance.ua

Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Ринок нерухомості в Україні: що цікавить покупців (інфографіка)

Як повідомляє НБУ у звіті за червень 2025 року, незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості дуже повільне.

Про те, які квартири обирають та купують українці пишемо нижче.

Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла.

Інфографіка: звіт НБУ за червень

Як пише НБУ, під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше 3 років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію.

Найбільша частка всіх неоподатковуваних угод укладається в близьких до зони бойових дій регіонах.

Середня площа придбаної квартири та будинку

Площа близькою до 48 кв. м, а будинку — до 70 кв. м.

Як зазначається у звіті, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку. Так у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому.

Пропозиція

З огляду на млявий попит зараз пропозиція житла достатня. Українці найбільше угод укладають на купівлю дешевших та менших квартир.

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Слабкий попит, передусім на нове житло, стримує будівництво. Навіть після пожвавлення попиту на поповнення житлового фонду доведеться чекати досить довго з огляду на тривалі строки будівництва.

Нагадаємо, за даними Держстату, у травні ціни на оренду житлових приміщень продовжили зростати — у деяких областях підвищення цін сягнуло понад 7%.

У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

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