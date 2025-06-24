НБУ випустив нову монету САУ «Богдана» (фото) — Finance.ua
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НБУ випустив нову монету САУ «Богдана» (фото)

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НБУ випустив нову пам’ятну монету, яка присвячена самохідній артилерійській установці «Богдана», що наразі є одним з ключових елементів артилерійського потенціалу ЗСУ.
Про це повідомляє НБУ.
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Опис монети
Тематичний напрям нумізматичної серії «Збройні сили України», що вшановує українську зброю та її творців, поповнила сьогодні нова пам’ятна монета — «Українська бавовна. САУ „Богдана“».
НБУ випустив нову монету САУ «Богдана» (фото)
Вона присвячена самохідній артилерійській установі (САУ) «Богдана», що наразі є одним із ключових елементів артилерійського потенціалу Збройних Сил України.
Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ, розробленою відповідно до стандартів НАТО. Бойове хрещення пройшло у 2022 році в битві за острів Змійних, продемонструвавши ефективну вогневу підтримку українських військових.

Як виглядає

На її аверсі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за вогневою підтримкою самохідної артилерійської установки «Богдана». Поблизу острова — стилізовані змії, які залишають територію, як символ відступу ворога.
На реверсі — САУ «Богдана» в момент бойового розгортання на степовому ландшафті. На тлі монети — силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вісь, яка пов’язана з минулим і сьогодення в боротьбі за незалежність.
Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакуванні).

Де придбати

  • З 24 червня пам’ятну монету «Українська бавовна. САУ „Богдана“» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
  • Реалізація цієї монети банками-дистриб'юторами (перелік яких представлено ​​на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку) відбувається у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
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Нагадаємо, срібна пам’ятна монета «Сміливість бути. UA» здобула перемогу в номінації «Найкраща монета про сучасну подію» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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