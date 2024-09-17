День фінансів: курс долара на наступний рік, збільшення податків, банківська таємниця — Finance.ua

День фінансів: курс долара на наступний рік, збільшення податків, банківська таємниця Сьогодні 17:39

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Про що йдеться — за посиланням. У вівторок, 17 вересня,

При цьому НБУ критикує підвищення податку на прибуток банків до 50%.

Також Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про перезавантаження митниці.

А ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ.

ВР також підтримала створення Центру рекрутингу іноземців.

Банки розкриватимуть банківську таємницю та особисті дані клієнтів. Верховна Рада України незабаром планує ухвалити закон, який дозволяє банкам розкривати дані користувачів платіжних послуг на запит поліції. Низка експертів Верховна Рада України незабаром планує ухвалити закон, який дозволяє банкам розкривати дані користувачів платіжних послуг на запит поліції. Низка експертів критикують такі наміри, адже вони суперечать вимогам Конституції.

Які зарплати просять українці при пошуку роботи. За рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. За рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році).

11 млрд єОселя: де українці брали кредити на житло. 6 492 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою єОселя на 6 492 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити за програмою єОселя на загальну суму 11 млрд грн від початку 2024 року.

Бюджет на 2025 рік — «бюджет песимізму». Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев охарактеризував проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму». Нардеп Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев охарактеризував проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму». Нардеп зазначив , що проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів.

Що таке блакитна карта ЄС. Це документ, який дозволяє висококваліфікованим працівникам з країн, які не входять до ЄС, жити та працювати в ЄС. Країни-члени ЄС Естонія та Словаччина цього року Це документ, який дозволяє висококваліфікованим працівникам з країн, які не входять до ЄС, жити та працювати в ЄС. Країни-члени ЄС Естонія та Словаччина цього року пом’якшили свої критерії отримання Блакитної карти ЄС. Також раніше це зробили Італія, Греція та Нідерланди.

ЄС планує надати Україні допомогу до 40 млрд євро без участі США. ЄС готується ЄС готується надати нове фінансування до кінця року, незалежно від участі США. Гроші будуть виділені відповідно до пропозиції G7 про використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

За кордоном:

Німеччина виділить Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими.

Нідерланди хочуть запровадити найсуворіші в історії міграційні правила.

У Польщі ввели стан стихійного лиха через повені й виділили 1 млрд злотих на компенсації.

В ОАЕ запускають онлайн-платформу для іноземних працівників.

Швеція збільшить виплати біженцям за повернення на Батьківщину.

Уряд Китаю рекомендував автовиробникам не інвестувати в заводи за кордоном.

росія заробила на викраденому зерні не менше мільярда доларів.

також росія платить Китаю криптовалютою за необхідні для війни товари.

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