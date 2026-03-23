День фінансів: кінець опалювального сезону в Києві та нові правила нарахування виплат ВПО Сьогодні 17:45

Понеділок, 23 березня. Внутрішньо переміщеним особами збільшили максимальний термін допомоги, у Києві завтра почнуть відключати будинки від опалення, а польський держбанк BGK готується до виходу на український ринок.

Українці несуть гроші в банки

Станом на 1 березня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 651,0 млрд грн, що на 38,1 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця. Вклади у гривні складають 1083,0 млрд грн, вклади у валюті — 568,0 млрд грн.

Польський держбанк BGK офіційно зможе працювати в Україні

Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Республіки Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Банк зможе надавати фінансову та технічну допомогу уряду України, державним і приватним установам та організаціям.

Кінець опалювального сезону

У вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо — відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.

Виплати для ВПО

Уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше. Незалежно від доходу родини, виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року.

Найбільш високооплачувані посади

Як свідчать дані дослідження OLX Робота, серед вакансій на платформі найбільші медіанні зарплати пропонують у робітничих професіях, передусім у сферах автосервісу, будівництва, виробництва та логістики. Найвищу медіанну зарплату у лютому 2026 року зафіксовано для стоматолога — 150 тис. грн. Будівельники та маляри можуть розраховувати на 50 тис. грн, а токарі — на 35 тис. грн.

Ситуація на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після «продуктивних» переговорів з Тегераном. За словами Трампа, протягом останніх двох днів США та Іран провели «хороші та конструктивні» переговори щодо двосторонніх відносин. Подальші зустрічі та обговорення плануються протягом цього тижня.

Зі свого боку міністр фінансів США Скотт Бессент заявив , що послаблення американських санкцій проти російської нафти принесе москві «незначний» додатковий дохід у розмірі близько 2 млрд доларів. Міністр висловив переконання, що послаблення нафтових санкцій сприяє зменшенню прибутків росії, оскільки цей крок стабілізує світові ціни на нафту, а отже обмежує потенційні доходи москви.

Кешбек на пальне

З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек за купівлю пального на автозаправках. Максимальна сума кешбеку за пальне становить до 1 000 грн на місяць на одну особу. Для користувачів карток «Національний кешбек» ПриватБанку , які вже активували програму «Національний кешбек» в Дії, не потрібно робити жодних додаткових дій.

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало перелік кроків для скорочення споживання пального, які можуть застосувати уряди, бізнес і домогосподарства. У публікації МЕА йдеться про швидкі рішення, що допоможуть зменшити тиск на ціни та пом’якшити економічні наслідки перебоїв на нафтових ринках через війну на Близькому Сході.

Штрафи за недостовірне декларування

Триває щорічна кампанія декларування. Подати електронні декларації за 2025 рік необхідно до 31 березня 2026 року. Якщо у декларації виявлено помилки, їх можна виправити. Однак ігнорування строків або подання недостовірних даних тягне за собою юридичну відповідальність. Про розміри штрафів — розповідаємо тут

Тарифи на BankID

Національний банк з 24 червня 2026 року планує запровадити тарифікацію послуг системи BankID. Система працювала безкоштовно протягом чотирьох років, однак тепер НБУ переходить до платної моделі надання послуг. Тарифи застосовуватимуться виключно до учасників системи BankID і не поширюватимуться на фізичних осіб.

Курс валют цього тижня

Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що на поточному тижні, 23−27 березня, курс долара в Україні, ймовірно, залишатиметься без різких змін, хоча денні коливання можуть бути помітними.

Додамо, що НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 березня на 30% порівняно з попереднім тижнем до рекордних у поточному році 1344,35 млн доларів.

