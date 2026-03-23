Польський держбанк BGK офіційно зможе працювати в Україні: Зеленський підписав закон Сьогодні 10:07

Угоду про діяльність BGK в Україні підписали 25 вересня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт № 0363) про ратифікацію угоди між урядами України та Республіки Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

Інформація про це оприлюднена в картці закону на сайті Верховної Ради.

Ратифікація створює правові підстави для роботи Bank Gospodarstwa Krajowego на території України. Зокрема, банк зможе надавати фінансову та технічну допомогу уряду України, державним і приватним установам та організаціям.

Йдеться про підтримку у формі позик та інших фінансових інструментів, зокрема:

фінансування експорту;

надання грантів;

гарантії для реалізації проєктів відновлення та розвитку.

Також реалізація Угоди забезпечить пришвидшення відновлення України.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, ратифікація Угоди створить правові підстави для діяльності BGK на території України та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проєктів, зокрема в межах Ukraine Facility.

«Допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту або гарантії. Проєкти будуть визначатися у співпраці між урядами України, Польщі та BGK», — додав Перелигін.

Умови діяльності банку в Україні

Угоду про діяльність BGK в Україні підписали 25 вересня 2025 року міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та міністр фінансів і економіки Польщі Анджей Доманський.

Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

Відповідно до Угоди для виконання своїх функцій BGK матиме змогу:

створювати представництва в Україні;

наймати персонал з українським, польським чи іншим громадянством;

проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії, здійснювати будь-яку іншу діяльність, необхідну для реалізації проєктів, у спосіб і методами, визначеними в Угоді.

BGK, який наразі вже співпрацює з українськими банками для підтримки сектору МСП, отримає можливість впроваджувати в Україні преференційні фінансові інструменти з використанням інструментів Ukraine Facility.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 26 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію Угоди між урядами України та Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на території України.

Очікується , що реалізація угоди сприятиме залученню додаткових ресурсів для фінансування економічних проєктів та розвитку інвестиційного співробітництва між Україною та Польщею.

