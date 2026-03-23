НБУ вводить тарифи на BankID Сьогодні 11:35

Національний банк України з 24 червня 2026 року планує запровадити тарифікацію послуг системи BankID. Система працювала безкоштовно протягом чотирьох років, однак тепер НБУ переходить до платної моделі надання послуг.

Про це повідомила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку регулятора Ольга Василєва під час Ukraine Fintech Week'26 у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Нові тарифи для учасників системи

З 24 червня приєднання до системи коштуватиме:

21,6 тис. грн — для абонента-ідентифікатора;

16,8 тис. грн — для абонента-надавача послуг.

Підключення додаткового вузла або порталу для обох типів учасників становитиме 12 тис. грн. Вартість оброблення одного успішного електронного підтвердженого ідентифікатора (ЕПІ) складе 30 коп.

Тарифи застосовуватимуться виключно до учасників системи BankID і не поширюватимуться на фізичних осіб.

Василєва уточнила, що НБУ поки не запроваджуватиме щомісячний тариф за супроводження, але залишає транзакційний тариф, який фактично буде розподілено на дві частини між банком-ідентифікатором та комерційним абонентом-надавачем послуг.

Водночас вона нагадала, що міжабонентський тариф у системі було знижено вдвічі. Залежно від обсягу даних, які передаються, він становить 2 грн, 4 грн, 7 грн або 9 грн за операцію.

Учасники системи

Наразі в системі працюють 38 банків-ідентифікаторів, що обслуговують 99,9% портфеля фізосіб банківської системи України, а також 112 абонентів-надавачів послуг.

Нацбанк розширює коло ідентифікаторів системи, дозволяючи цю роль не лише банкам, а й платіжним установам. Вона додала, що відповідну заявку вже подав NovaPay (ТОВ «НоваПей»), який у разі приєднання зможе забезпечувати своїм клієнтам доступ до державних і комерційних сервісів через систему.

Крім того, НБУ розширює перелік користувачів системи, надаючи можливість передавати дані фізосіб-підприємців (ФОП). Йдеться, зокрема, про відомості з ЄДР, КВЕДи та інформацію про ліцензії, якщо вони є. При цьому банки-ідентифікатори можуть передавати через систему BankID не лише дані фізосіб, а й відомості про них як про ФОПів, якщо такі клієнти зареєстровані як підприємці.

Посилення вимог до безпеки

У межах переходу до схем електронної ідентифікації Нацбанку також посилює вимоги до безпеки в системі. Зокрема, від банків-ідентифікаторів вимагатимуть двофакторної автентифікації з обов’язковим динамічним фактором, щорічних тестів на проникнення та оцінки ефективності заходів безпеки.

Також регулятор планує додати в систему параметр верифікації способу ідентифікації користувача, що дасть змогу надавачам послуг запитувати підтвердження, чи була особа ідентифікована з фізичною присутністю, через відеоверифікацію або через шеринг «Дії».

Крім того, на обговорення винесено ініціативу щодо сервісу маркування потенційно скомпрометованих транзакцій у системі BankID. Це дасть змогу надавачам послуг отримувати сигнал про можливу компрометацію конкретної транзакції без розкриття персональних даних користувача.

