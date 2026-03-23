У Києві завершується опалювальний сезон

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка

У вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація

Зазначається, що таке рішення міська влада прийняла, зважаючи на погодні умови та прогнозне потепління, необхідність раціонального використання енергоносіїв.

«Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління», — сказано в повідомленні.

Коли почнуть відключати будинки від тепла

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо — відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що якщо у квартирі або будинку встановлені лічильники на газ, воду, електроенергію чи тепло, нарахування здійснюється за фактичними показниками.

Коли житло тимчасово не використовується і споживання відсутнє, показники залишаються незмінними або нульовими. У такому разі оплачувати самі послуги не потрібно. Водночас власник зобов’язаний щомісяця передавати ці показники постачальникам. Якщо цього не зробити, компанії можуть почати нарахування за встановленими нормами споживання.

