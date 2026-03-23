Місце для вашої реклами

Уряд розширив допомогу на проживання для ВПО — терміни

Казна та Політика
Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, Уряд розширює підтримку для внутрішньо переміщених осіб.

Які зміни

Уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання.
«Продовжено тривалість виплат. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше» — пише вона.

Підтримку дітей з числа ВПО

Незалежно від доходу родини, виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року.
Також оновлено перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Йдеться про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу.
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.

Коли подавати заяву

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви, резюмувала Свириденко.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Уряд запустив фінансування житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. На програму передбачено 6,6 млрд грн. Кошти спрямують на новий компонент програми єВідновлення. Йдеться про підтримку ВПО із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Очікується, що це дозволить забезпечити житлом понад 3,3 тис родин, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях.

Як працює ваучер

Кожна родина може отримати ваучер номіналом 2 млн грн. Його дозволено використати на:
  • придбання житла;
  • будівництво приватного будинку;
  • погашення іпотеки;
  • перший внесок за кредитом.
Але ресурс на 2026 рік розрахований лише на 10 тис. родин. Це означає, що на всіх заявників коштів не вистачить, і уряду доведеться шукати додаткове фінансування.
Місце для вашої реклами
