Як обрати та правильно користуватися мікрозаймами

Як користуватися мікрозаймами, джерело фото: pixabay

Кредит ― це зручний фінансовий інструмент, який можна використовувати для різних цілей: підтримки під час матеріальних проблем, інвестиції в навчання, купівлі техніки чи запуску власної справи. Він дозволяє діяти вже зараз, а не відкладати життя на потім.

Розбираємося, коли кредит дійсно є вигідним і про що варто пам’ятати, перш ніж взяти на себе додаткові фінансові зобов’язання.

Аналіз кредитних інструментів

Розглянемо основні типи кредитів для фізичних осіб. Найпопулярнішим є споживчий, який передбачає надання коштів на певний термін для купівлі товарів або оплати послуг. Споживчий кредит буває декількох видів:

цільовий (іпотека, автокредит) ― коли кошти надаються на конкретну покупку;

необмежений (кредитна картка, кредит готівкою) ― будь-які категорії витрат для власних потреб (крім заборонених законодавством), частіше за все передбачає кредитний ліміт (кредитну лінію), який (а) періодично оновлюється;

розстрочка чи «Оплата частинами» ― це специфічний різновид цільового кредитування, який дозволяє розподілити вартість конкретного товару на кілька рівних платежів, зазвичай під 0% чи мінімальну ставку.

Окремо варто виділити мікропозики. Це зручний спосіб отримати кошти до зарплати. Перевага цього фінансового інструменту у його доступності ― схвалюється швидко навіть у випадку зіпсованої кредитної історії чи відсутності стабільного доходу. Водночас це найдорожчий тип позики.

Коли кредит є вигідним

Кредит стає вигідним інструментом, якщо він допомагає вам заробити більше або зекономити в довгостроковій перспективі. Також виправдано брати кошти в борг, якщо маєте серйозні непередбачувані витрати, які не вписуються в ваш бюджет.

Як обрати вигідний кредит і правильно ним користуватися

Як приклад, наведемо фінтехкомпанію ТОВ «Авентус Україна», що працює під брендами CreditPlus та pluscard





Зазначимо, що ця компанія видає мікрокредити та відкриває кредитні лінії. Внутрішня статистика свідчить, що позичальники переважно беруть кошти для задоволення широкого кола споживчих потреб: дрібних та середніх покупок, регулярних чи непередбачуваних витрат. Частка клієнтів, які оформлюють кредити для розвитку власної справи, незначна.

Порівняємо два продукти компанії ТОВ «Авентус Україна».

Характеристика CreditPlus pluscard Тип сервіс онлайн-кредитування Кредитна лінія, для видаткових операції за рахунком (платіжною карткою), що відкриті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в межах проекту pluscard Доступні суми від 500 грн – 50 тис. грн від 1 тис. – 50 тис. грн Стандартна ставка 1 % на день 0,50 % на день Обов’язковий місячний платіж діє індивідуальний графік сплати процентів 15,5 % від заборгованості станом на перше число місяця Строк кредитування до 365 днів 5 років Реальна річна процентна ставка до 3 546,38 % до 458,16 %

Як обрати кредит і що вигідніше ― кредитна лінія чи мікропозика

На прикладі продуктів ТОВ «Авентус Україна» можна легко розібратися, який найвигідніше використовувати у вашій ситуації.

Швидкі онлайн-кредити (або мікропозики) стануть у пригоді, якщо треба взяти гроші до зарплати, або ж з’явилися непередбачувані витрати. Переваги: висока ймовірність позитивного результату, швидкість, мінімальний пакет документів, можливість оформити у будь-який час.

«Кредит у CreditPlus беруть клієнти, які чітко оцінюють свій запит — необхідну суму та мету кредитування. Коли виникає конкретна потреба, клієнт CreditPlus може отримати від 500 грн до 50 тис. грн на строк до 365 днів протягом декількох хвилин після схвалення заявки», ― розповіли у компанії.

Кредитна лінія підходить тим, хто шукає постійний «запасний гаманець» для регулярних витрат чи підстрахування. Переваги: немає потреби щоразу звертатися за новим кредитом, гнучкі умови, сплата процентів виключно за фактично використану суму.

«Люди часто оформлюють кредитну лінію „про всяк випадок“ — у разі непередбачуваних витрат, або якщо є можливість скористатися вигідною пропозицією, а грошей не вистачає. Якщо клієнт не користується кредитною лінією, витрати за таким кредитом відсутні», ― зазначили у компанії.

Як правильно користуватися кредитом

Оформлення кредиту має бути зваженим та свідомим кроком, а не спонтанним. Слід проаналізувати, чи дійсно потреба є такою важливою та терміновою.

До оформлення кредиту (мікропозики) потрібно уважно вивчити умови, оцінити свої можливості щодо погашення та ухвалити обґрунтоване рішення.

Якщо все ж взяли кредит, то вчасно робіть платежі. Часто кредитори надають можливість використовувати кошти на пільгових умовах протягом певного періоду. Якщо щомісяця повністю погашати заборгованість, то можна суттєво зекономити на процентах.

«Найбільша помилка — різке збільшення заборгованості або оформлення великої кількості кредитів одночасно. Для покращення кредитної історії не варто користуватися одночасно більше ніж 1−2 кредитами або кредитними картками», ― зазначають у компанії.

Що робити, якщо ви не можете виплатити борг

У такій ситуації не треба необачно брати нові кредити, щоб виплатити проблемні. Зазвичай це навпаки ускладнює ситуацію. Але експерти фінтехкомпанії називають випадок, коли подібний крок покращить становище позичальника: «Винятком може бути програма перекредитування на кращих умовах, з нижчою ставкою. Але рішення щодо отримання такого кредиту треба ухвалювати зважено, чітко розуміючи, з яких доходів і протягом якого часу його буде погашено».

Другий важливий момент ― поступове зменшення кредитного навантаження. Для цього треба сплачувати трохи більше, ніж обов’язковий мінімальний платіж. Інакше «тіло» кредиту залишатиметься на тому ж самому рівні.

Важливо знати можливі наслідки прострочення. Якщо ситуація дійсно критична і перспектив погашення боргу немає — варто звернутися до кредиторів та попросити реструктуризацію боргу або пільгові умови погашення.

Більшість фінансових компаній передбачають окремі механізми врегулювання простроченої заборгованості. Рішення про реструктуризацію зазвичай ухвалюється на підставі документів, що підтверджують складні фінансові обставини позичальника.

