Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:03 — Валюта

курс валют на тиждень

Тиждень 16−20 березня відрізнявся від двох попередніх поступовим зниженням офіційного курсу гривні до долара США. За ці дні гривня зміцнилася щодо долара на 17 копійок, або майже на 0,4%.

Про це розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Читайте також Нацбанк минулого тижня продав рекордний обсяг валюти з початку року

Як вона зазначає, в п`ятницю спостерігалося незначне коригування вгору порівняно з попередніми днями.

Офіційний курс Національного банку був таким:

16 березня — 44,1381 грн/$;

17 березня — 44,0803 грн/$;

18 березня — 43,9497 грн/$;

19 березня — 43,8960 грн/$;

20 березня — 43,9617 грн/$.

Протягом 16−20 березня готівковий ринок поступово зміщувався в бік зниження. На початку тижня купівля-продаж трималися в межах 43,81−44,44 грн/$, у вівторок — 43,72−44,33 грн/$, а в середу — 43,70−44,29 грн/$.

Наприкінці тижня тенденція до м’якого зниження збереглася: у четвер котирування становили 43,68−44,27 грн/$, а в п’ятницю знизилися до 43,57−44,17 грн/$.

Читайте також Гривня зміцнює позиції: чого очікувати далі

А от обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 16−20 березня склав $1344,35 млн. Це майже на 30% більше, ніж минулого тижня ($1037,32 млн за 9−16 березня). Це свідчить про зростання попиту на іноземну валюту та посилення ролі НБУ в стримуванні курсових коливань. Регулятор фактично підтримував ринок, аби не допустити надмірного ослаблення гривні.

Що очікується

На поточному тижні, 23−27 березня, курс долара в Україні, ймовірно, залишатиметься без різких змін, хоча денні коливання можуть бути помітними.

Зі слів експертки, ринок зараз живе в режимі керованої гнучкості, і саме це підтверджують в НБУ: регулятор прямо зазначає, що збереження облікової ставки на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних процесів.

Читайте також Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Додатково на формування курсу в Україні впливатимуть зовнішні умови:

посилення долара на світових майданчиках,

геополітичні ризики,

ситуація з енергетикою,

обсяги міжнародної допомоги,

а також дисбаланс між імпортом і експортом. Саме сукупність цих чинників і формуватиме курсову динаміку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.