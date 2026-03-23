Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

курс валют на тиждень
Тиждень 16−20 березня відрізнявся від двох попередніх поступовим зниженням офіційного курсу гривні до долара США. За ці дні гривня зміцнилася щодо долара на 17 копійок, або майже на 0,4%.
Про це розповіла Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.
Як вона зазначає, в п`ятницю спостерігалося незначне коригування вгору порівняно з попередніми днями.
Офіційний курс Національного банку був таким:
16 березня — 44,1381 грн/$;
17 березня — 44,0803 грн/$;
18 березня — 43,9497 грн/$;
19 березня — 43,8960 грн/$;
20 березня — 43,9617 грн/$.
Протягом 16−20 березня готівковий ринок поступово зміщувався в бік зниження. На початку тижня купівля-продаж трималися в межах 43,81−44,44 грн/$, у вівторок — 43,72−44,33 грн/$, а в середу — 43,70−44,29 грн/$.
Наприкінці тижня тенденція до м’якого зниження збереглася: у четвер котирування становили 43,68−44,27 грн/$, а в п’ятницю знизилися до 43,57−44,17 грн/$.
А от обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 16−20 березня склав $1344,35 млн. Це майже на 30% більше, ніж минулого тижня ($1037,32 млн за 9−16 березня). Цей є найвищим від початку року і свідчить про зростання попиту на іноземну валюту та посилення ролі НБУ в стримуванні курсових коливань. Регулятор фактично підтримував ринок, аби не допустити надмірного ослаблення гривні.

Що очікується

На поточному тижні, 23−27 березня, курс долара в Україні, ймовірно, залишатиметься без різких змін, хоча денні коливання можуть бути помітними.
Зі слів експертки, ринок зараз живе в режимі керованої гнучкості, і саме це підтверджують в НБУ: регулятор прямо зазначає, що збереження облікової ставки на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих активів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних процесів.
Додатково на формування курсу в Україні впливатимуть зовнішні умови:
  • посилення долара на світових майданчиках,
  • геополітичні ризики,
  • ситуація з енергетикою,
  • обсяги міжнародної допомоги,
  • а також дисбаланс між імпортом і експортом. Саме сукупність цих чинників і формуватиме курсову динаміку.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
