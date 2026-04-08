Скільки валютних операцій провів бізнес у межах лібералізації — дані НБУ

У межах стимулюючої валютної лібералізації юридичні особи здійснили операції на загальну суму понад $600 млн. Із них понад $580 млн припало на так званий «позиковий» ліміт.

Про це повідомили в Національному банку України у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

Попит на різні валютні ліміти

У регуляторі також зафіксували попит на операції в межах «інвестиційного» ліміту. Обсяг таких переказів становив $25 млн.

«Позиковий» ліміт, у межах якого компанії можуть погашати «старі» зовнішні кредити перед нерезидентами, активно використовують як великі, так і малі компанії.

Водночас вільний «інвестиційний» ліміт на сьогодні становить понад $250 млн — це кошти, які з початку стимулюючої лібералізації надійшли до капіталу українських підприємств і досі не були виведені за передбаченими цією лібералізацією напрямами.

Особливості «донатного» ліміту

Щодо «донатного» ліміту в Нацбанку зазначили, що обсяги операцій в його межах відстежити складніше, оскільки відкритий там для потреб Збройних сил України (ЗСУ) рахунок постійно поповнюється, зокрема, й юридичними особами, а інформацією про використання донатерами можливості провести окремі валютні операції володіють обслуговуючі банки.

Подальші кроки валютної лібералізації

Минулого тижня голова НБУ Андрій Пишний заявив за підсумками робочої зустрічі з найбільшими банками, що за напрямом стимулюючої валютної лібералізації проведено операцій на загальну суму майже $600 млн, тоді як регулятор уже опрацьовує наступний пакет валютних пом’якшень.

У травні 2025 року формат лібералізаційних заходів доповнили стимулюючою валютною лібералізацією. У її межах:

«інвестиційний» ліміт дорівнює обсягу коштів, залучених з-за кордону до статутного капіталу підприємств із 10 травня 2025 року;

«донатний» — сумі переказів компанії на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ з 7 серпня 2025 року;

«позиковий», що діє з 14 січня 2026 року, — сумі отриманих з-за кордону валютних кредитів і позик, зарахованих на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

