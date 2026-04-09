Попит на євро на історичному максимумі

У березні 2026 року українці скуповували готівкові євро та долари. Попит на євро на історичному рівні.
Про це пише фінансовий експерт Андрій Шевчишин.
Сумарний чистий попит на готівкову валюту (купівля за вирахуванням продажу) становив 968 млн дол, з яких:
  • євро: 482 млн дол.
  • долар: 481,8 млн дол.
  • інші валюти: 4,2 млн дол.

Рекорд

З його слів, для євро чистий попит населення зріс до історичного максимуму (попередній пік був в листопаді 2025 року — всього 410 млн дол). Також частка готівкових операцій у євро зросла до історичного максимуму — 28,5%.
«Відновлення зростання євро на світовому ринку буде посилювати позиції євро й на українському ринку. Також, фактором впливу буде залишається НБУ, який більш схильний тримати курс євро до гривні у разі його падіння до долару на світовому ринку. Бо євро у нас бюджетообразуюча валюта (допомога від Європи в євро, мита в євро, акцизи в євро), а от борги у нас в доларах» — пише експерт.
Читайте також
Раніше Finance.ua писав, як змінювався курс євро за роки великої війни.
Зростання курсу продовжилося й у 2026 році. Національний банк України встановив рекордний курс євро на 28 січня — 51,22 грн. Середньомісячний курс у січні становить 50,25 грн/євро.
Станом на четвер, 29 січня, офіційний курс євро сягнув 51,23 грн за євро, що є новим історичним максимумом, згідно з даними НБУ.
Також за темою
Також за темою
