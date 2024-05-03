День фінансів: ФОПи та бізнес сплатили рекордну кількість податків, вакансії на ІТ-ринку — Finance.ua

День фінансів: ФОПи та бізнес сплатили рекордну кількість податків, вакансії на ІТ-ринку Сьогодні 17:30

В п’ятницю, 3 травня, стало відмомо, що Велика Британія виділятиме Україні 3 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки щороку, а Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів.

Великий бізнес цьогоріч сплатив майже 158 мільярдів податків. Великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету. Про це Великі платники податків у січні-квітні 2024 року сплатили 157,7 млрд грн до загального фонду державного бюджету. Про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

ФОПи сплатили рекордну кількість податків. Фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також він назвав суму, яку Україна витрачає на війну.

Яких вакансій найбільше на ІТ-ринку. У квітні компанії У квітні компанії розмістили на Dou 5021 вакансію — на 218 більше, ніж у березні. Уже вдруге з початку цього року кількість вакансій сягає позначки 5 тисяч. У 2023-му такого рівня не було жодного разу.

НБУ оновив прогноз з інфляції. Темпи зростання споживчих цін в Україні впали до 3,2% р/р у березні, що суттєво нижче Темпи зростання споживчих цін в Україні впали до 3,2% р/р у березні, що суттєво нижче прогнозу НБУ. Інфляція прискориться вже найближчим часом.

Тарифи на електроенергію. НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Про це НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України за квітень 2024 року. У прогноз НБУ закладається «достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію». Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

Загалом імпорт електроенергії сягнув найвищого рівня з початку 2024 року.

При цьому Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці.

Як отримати компенсацію від держави за житло. Щоб мати можливість отримати Щоб мати можливість отримати компенсацію єВідновлення, деяким власникам пошкодженого або зруйнованого житла доводиться звертатися до суду — у випадку, якщо житло не було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухомість (ДРРП), а самі правовстановлюючі документи втрачені.

Роботодавці можуть надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам: за яких обставин.

Чи покриють активи рф збитки України від війни. Заморожених активів рф не вистачить, щоб покрити Заморожених активів рф не вистачить, щоб покрити завдані повномасштабною війною Україні збитки. «Точна цифра ніде не звучить. Вона завжди звучить з певним діапазоном: 260−280−300, в залежності від країн. Але ми можемо зрозуміти загальний обсяг. Це близько 300 млрд доларів», — зауважив голова НБУ.

Країни G7 розглядають варіант повернення російських активів рф в обмін на відмову від окупованих українських територій.

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Де і на скільки скоротилась допомога українським біженцям в країнах ЄС. Хоча більшість країн ЄС продовжують надавати українцям грошові виплати або частково компенсують оренду житла, у багатьох із них спостерігається тенденція до Хоча більшість країн ЄС продовжують надавати українцям грошові виплати або частково компенсують оренду житла, у багатьох із них спостерігається тенденція до скорочення (або планується зниження) таких виплат або ставляться жорсткіші умови для їхнього отримання.

Приватні грошові перекази, зі слів НБУ, продовжують скорочуватись. Так, обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 16.5% та склали 0.9 млрд доларів.

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