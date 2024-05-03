Роботодавці можуть надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам: за яких обставин — Finance.ua

Роботодавці можуть надавати одноразову матеріальну допомогу працівникам: за яких обставин
Українські роботодавці можуть виплатити своїм працівникам матеріальну допомогу, яка не перевищуватиме 4240 гривень. Вона призначатиметься у випадку скрутного становища, на лікування чи з інших причин.
Така виплата здійснюється роботодавцями одноразово і за заявою працівника.
Кому передбачена фінансова допомога
Роботодавець може призначити виплату допомоги для працівників чи одному працівнику з метою фінансової підтримки чи благодійної допомоги. При нарахуванні виплати для працівників роботодавець не сплачуватиме податків.
Грошова допомога вважається одноразовою, якщо вона здійсниться окремим працівникам, виникла гостра потреба у грошах, або керівник підприємства на власний розсуд приймає рішення видати допомогу і визначає її розмір.
Заявнику, який хоче отримати допомогу, треба написати заяву і вказати причину для її виплати. Після цього звернутись до роботодавця.
Допомога на лікування розподіляється на два типи:
- допомога на лікування та медичне обслуговування — надається особисто працівнику;
- цільова благодійна допомога на лікування — перераховується у медзаклад.
Яка сума виплати
Варто зауважити, що роботодавець сам приймає рішення про розмір допомоги, однак, щоб цільова виплата не підлягала оподаткуванню, її сума має не перевищувати 4240 гривень.
У разі більшого розміру підтримки, вона оподатковується за ставкою 18% і військовим збором — 1,5%.
Якщо матеріальна допомога буде здійсненна для більшості працівників, то вона прирівнюватиметься до заробітної плати й оподатковуватись. В іншому випадку — допомога нараховуватиметься окремо.
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