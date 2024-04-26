Україна працює над критеріями адресної фінансової допомоги — Finance.ua

Україна працює над критеріями адресної фінансової допомоги Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Україна працює над критеріями адресної фінансової допомоги

Україні зараз важливо зберегти грошову підтримку дуже адресно, дуже таргетовано, саме для тих людей, які її найбільше потребують. В Мінсоцполітики працюють над критеріями такої допомоги, над її максимальною цифровізацією.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час виступу на Міжнародному саміті міністрів.

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«Ніякими грошовими виплатами не завжди можемо вивести людину зі складних життєвих обставин, особливо в час, коли такого ресурсу нам катастрофічно бракує. Адже все, що сьогодні заробляє наша економіка, ми 100% спрямовуємо на оборону», — сказала Жолнович.

Вона нагадала, що всі соціальні видатки, які здійснюються — це донації міжнародних партнерів, участь Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн в тих чи інших соціальних програмах.

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«Відповідно нам зараз дуже важливо зберегти грошову підтримку дуже адресно, дуже таргетовано саме для тих людей, які її найбільше потребують. Відповідно ми працюємо над критеріями такої допомоги, над її максимальною цифровізацією, над тим, щоб робити дуже чітку верифікацію між доходами людей, між складом домогосподарства між тими заходами, які вживаються для того, щоб люди виходили із складних життєвих обставин та поверталися до ринку праці», — зазначила Жолнович.

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