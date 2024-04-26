В Україні змінять порядок надання соціальної допомоги: як це працюватиме — Finance.ua

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В Україні змінять порядок надання соціальної допомоги: як це працюватиме

Особисті фінанси
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В Україні змінять порядок надання соціальної допомоги: як це працюватиме
В Україні змінять порядок надання соціальної допомоги: як це працюватиме
Міністерство соціальної політики України пропонує змінили порядок організації надання соціальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Пропонується запровадження Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Обґрунтування проекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, цифрова трансформація існуючої системи надання соціальної підтримки спрямована на спрощення процесу (шляхом надання дистанційного доступу) подання заяв, звернень, повідомлень особами, які потребують соціальної підтримки, та оперативного розгляду таких заяв.
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Одним із важливих способів організації надання соціальних послуг є кейс-менеджмент, за якого соціальний працівник (кейс-менеджер) оцінює потреби осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, планує, організовує та координує процес надання соціальних послуг.
Крім того, актуальними та суспільно значущими є забезпечення оперативності прийняття рішення щодо надання соціальної підтримки.

Як це працюватиме

Згідно з проектом, у разі звернення особи через електронний кабінет на Соцпорталі Мінсоцполітики людині надається інформація про соціальні послуги, якими вона може скористатися, умови та порядок їх надання.
За результатами оцінювання потреб у соціальних послугах фахівець із соціальної роботи складає акт оцінки потреб та подає його для прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.
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Фахівець із соціальної роботи надає допомогу в оформленні заяви про надання соціальних послуг і пакета документів.
Заява може бути сформована з використанням електронного сенсорного пристрою з можливістю підписання особою такої заяви цифровим власноручним підписом, створеним на екрані електронного сенсорного пристрою.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України підготувало Методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку надання житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг та виплати додаткової грошової допомоги.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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