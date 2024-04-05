В Україні змінять умови для надання субсидій та допомоги ООН — Finance.ua

В Україні змінять умови для надання субсидій та допомоги ООН Сьогодні 20:00

Міністерство соціальної політики України пропонує внести зміни до порядку надання житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг та виплати додаткової грошової допомоги.

Про це повідомляється в проекті постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Субсидії та пільги

Проектом пропонується не призначати житлову субсидію у випадку, коли всі особи зі складу домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів.

Також пропонують припинити виплачувати субсидії на платіжну картку, за якою протягом року не проводилися видаткові операції, а банком не проводилася ідентифікація особи.

Читайте також В ООН ухвалили першу глобальну резолюцію щодо штучного інтелекту

Водночас планується не враховувати заборгованість, яка утворилася в період воєнного стану після 24.02.2022 року, при призначенні субсидії та брати до уваги пошкодження нерухомого майна споживача внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.

Крім того, пропонується надавати пільги для індивідуального опалення житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, якщо у житловому приміщенні зареєстроване місце проживання працездатних осіб, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Допомога ООН

Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) звернулась до Міністерства соціальної політики щодо доцільності уточнення положень постанови Кабінету Міністрів «Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації об'єднаних націй проекту стосовно додаткових заходів».

Читайте також Яка кількість українських біженців перебуває за кордоном — дані ООН

Проектом акта пропонується передбачити можливість ВПП ООН обирати категорії отримувачів соціальної допомоги, а також території України, які будуть охоплені додатковою фінансовою підтримкою, виходячи із наявних фінансових можливостей ВПП ООН.

Нагадаємо, пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни отримають доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП).

У межах цієї ініціативи ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 гривень і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

Від початку повномасштабного вторгнення росії за кордон виїхало близько 6,5 млн біженців. Ще майже 3,7 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни. Про це в інтерв'ю NV розповіла речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Елізабет Арнсдорф Хаслунд.

За словами Хаслунд, близько 6 млн українців, які виїхали за кордон, залишилися у країнах ЄС. Решта півмільйона — вирушили до інших країн. Вона наголошує, що велика кількість громадян України вирішили покинути країну у перші дні після початку повномасштабної війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.