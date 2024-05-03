Країни G7 розглядають варіант повернення російських активів рф в обмін на відмову від окупованих українських територій — ЗМІ Сьогодні 13:30

Країни G7 розглядають варіант повернення російських активів рф в обмін на відмову від окупованих українських територій — ЗМІ

Країни G7 припинили обговорювати питання конфіскації російських активів, вони паралельно розглядають варіант їх повернення рф в обмін на її відмову від окупованих українських територій.

Про це йдеться в статті ft.com.

Наразі Київ покладається на пакет військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, схвалений Сенатом США 24 квітня після місяців політичних суперечок. Але президент США Джо Байден тисне на своїх союзників, щоб вони шукали шляхи використання російських резервів на суму приблизно 260 мільярдів євро.

Дискусія щодо того, що робити з російськими валютними резервами, точиться відтоді, як союзники Києва зробили знаковий крок, звільнивши сотні мільярдів євро після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

Але відтоді велика кількість російських активів бездіяльно «висить» у західних фінансових установах, таких як центральний депозитарій цінних паперів Euroclear.

«Для уряду президента України Володимира Зеленського аргументи щодо захоплення активів, більшість яких знаходяться в ЄС, є чіткими та добре обґрунтованими міжнародним правом», — пише ft.

В Києві уже конфіскували російські державні активи на суму в еквіваленті близько 366 мільйонів євро, що належать державному Сбербанку та російській державній корпорації розвитку ВЕБ. РФ, використовуючи контрзаходи та самозахист як юридичні аргументи.

Ірина Мудра, заступниця міністра юстиції України, стверджує, що конфіскація активів центрального банку була б не способом покарання росії, а скоріше «відновленням законної норми», змусивши Москву виконати існуюче зобов’язання виплатити військові репарації.

«Це не просто тому, що цього хоче Україна, це тому, що міжнародне право це дозволяє і вимагає від держав діяти разом, щоб припинити цю агресію», — каже вона.

Але інші уряди, включно з країнами G7, побоюються бути звинуваченими в будь-яких кроках, які означатимуть порушення міжнародного права — саме те, у чому вони звинувачують росію.

«Це абсолютно правильно з моральної та політичної точки зору, але з юридичної точки зору це не так», — каже Армін Штайнбах, професор права та економіки в бізнес-школі HEC Paris.

Деякі кажуть, що будь-який план використання цих активів стане випробуванням правового принципу державного імунітету, відповідно до якого жодна країна не може бути пред’явлена до суду в судах іншої країни, якщо вони не погоджуються, що вона має над нею юрисдикцію.

Деякі європейські чиновники також стурбовані тим, що такий крок розв’яже шквал претензій щодо репарацій, пов’язаних із суперечками десятирічної давнини, такими як суперечки проти Німеччини після двох світових воєн, а також претензії колишніх колоній до колишніх імперіалістичних держав.

Пакет іноземної допомоги, прийнятий Конгресом, надає адміністрації Байдена право конфіскувати російські активи, які знаходяться у США, відкриваючи шлях для конфіскації.

Незважаючи на те, що Україна продовжує наполягати на повній конфіскації російських активів, представники G7 в приватному порядку шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів.

Одна з ідей, запропонована в лютому Бельгією, яка зберігає близько 190 мільярдів євро в резервах російського центрального банку в Euroclear, передбачала використання цих резервів як забезпечення для залучення боргу для України.

Згідно з цим планом, G7 створить спеціальну компанію, яка випускатиме боргові зобов’язання на ім'я росії, а застава буде витребувана лише тоді, коли борг досягне терміну погашення.

«Європейські країни хочуть триматися подалі від усього, що торкається самих активів, побоюючись помсти. Щоб уникнути цього, Білий дім висуває нову ідею, яка, як він сподівається, отримає підтримку лідерів G7 у червні. Це означатиме вивільнення близько 50 мільярдів доларів фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів", — зазначає видання.

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