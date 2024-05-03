Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці — Finance.ua

Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці Сьогодні 17:33 — Енергетика

Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці

Україна та Велика Британія розпочинають реалізацію перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

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Про успішний початок втілення проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної системи України, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі з Германом Галущенком у Києві 2 травня. Він зазначив, що саме зелені технології та зелена енергетика можуть забезпечити енергетичну незалежність країн в умовах, коли росія намагається використати енергію для формування залежності.

«Сьогодні маємо шанс продемонструвати, що у боротьбі за енергетичну незалежність ми боремося за майбутнє. Адже зелений перехід — це не просто про екологію чи децентралізовану генерацію. Для України — це питання національної безпеки. Впевнений, що реалізація проєкту у сфері зелених технологій має велике значення для майбутньої співпраці України та Великої Британії в енергетичному секторі», зазначив Герман Галущенко.

Фінансування проєктів у межах програми на суму 16 мільйонів фунтів стерлінгів забезпечить Уряд Сполученого Королівства.

Серед відібраних для інвестування — проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, впровадження інноваційних рішень щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та інноваційних технологій для оптимізації і збільшення виробництва біогазу. Відповідні проєкти планується втілити протягом наступних двох років, вони матимуть підтримку для подальшого пошуку інвестицій та виходу на ринок.

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Програма InnovateUkrainе, що реалізується британським інноваційним агентством, також залучить додаткові 5 мільйонів фунтів від приватного сектору та передбачає співпрацю між понад 50-ма британськими та українськими організаціями.

Нагадаємо, раніше Президент озвучив завдання для енергетики. В енергетичній сфері України необхідно поєднати два процеси — захист енергетики від ударів та підготовку до наступного опалювального сезону.

«Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону», — наголосив Зеленський. Президент зауважив, що потрібно «зробити максимум для захисту життя».

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