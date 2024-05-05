Голова Держенергонагляду відповів, чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку — Finance.ua
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Голова Держенергонагляду відповів, чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку

Енергетика
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Голова Держенергонагляду відповів, чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку
Голова Держенергонагляду відповів, чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку
Минулі роки показали, що споживання електроенергії в Україні збільшується у літній період. У цьому році цей приріст мають компенсувати відновлювальні джерела енергії.
Про це в етері телемарафону заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.
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«Влітку є певне зростання обсягів споживання електроенергії. Можливо, це буде зростання на 20−30%. Але очікуємо, що в цілому ці денні піки будуть покриватися приростом виробництва електроенергії на відновлювальних джерелах, в першу чергу це сонячні електростанції», — сказав він.
За його словами, зростання виробництва на сонячних електростанціях відбувається вже зараз.
«Тому якоїсь критичної ситуації ми не очікуємо. Так, питання ощадливого споживання буде залишатися актуальним», — повідомив Слободян та закликав до економії у вечірні години.
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Нагадаємо, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволило збалансувати енергосистему в Україні та провести необхідні ремонти об'єктів.
За матеріалами:
Finance.ua
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