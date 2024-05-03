Президент озвучив завдання для енергетики — Finance.ua

Президент озвучив завдання для енергетики
В енергетичній сфері України необхідно поєднати два процеси — захист енергетики від ударів та підготовку до наступного опалювального сезону.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський, розповідаючи про підсумки засідання Ставки.
«Пройшлися сьогодні й питаннями захисту нашої енергетики — конкретних обʼєктів від конкретних загроз. Зараз треба поєднати два процеси: захист енергетики від ударів у цей час та забезпечення наших людей електрикою, а також уже час починати підготовку й до наступного опалювального сезону», — наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що потрібно «зробити максимум для захисту життя».
«Завдання очевидне: маємо зробити максимум для захисту життя, і кожен аспект цієї роботи — від ППО та РЕБ на об'єктах до необхідних будівництв і постачання — усе це персональна відповідальність кожного, хто залучений до роботи. Від уряду та Повітряних сил до енергокомпаній та місцевих служб», — наголосив глава держави.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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