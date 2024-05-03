Імпорт електроенергії сягнув найвищого рівня з початку 2024 року — Finance.ua

Імпорт електроенергії сягнув найвищого рівня з початку 2024 року
У квітні Україна імпортувала 225 тис. МВт-г електроенергії, що є найбільшим показником з початку поточного року. Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину.
Про це повідомила пресслужба АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ).
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Компанія за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 рази. ЕКУ імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії та займає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.
«Україна зберігає певний резерв для подальшого збільшення імпорту. У разі зростання потреби, ЕКУ реагуватиме на неї з метою підтримки енергосистеми і стабільного енергозабезпечення споживачів», — зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор компанії.
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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що російські обстріли балістичними ракетами пошкодили половину енергетичної системи України, проте країна продовжує вести бойові дії.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня.
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