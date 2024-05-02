Кулеба заявляє про пошкодження половини енергосистеми України — Finance.ua
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Кулеба заявляє про пошкодження половини енергосистеми України

Енергетика
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Кулеба заявляє про пошкодження половини енергосистеми України
Кулеба заявляє про пошкодження половини енергосистеми України
Російські обстріли балістичними ракетами пошкодили половину енергетичної системи України, проте країна продовжує вести бойові дії.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтервʼю Foreign Policy.
Він, зокрема, зауважив, що схвалення допомоги США однозначно підняло моральний дух народу України, але, якби відразу після ухвалення закону в пакеті йшла батарея Patriot, поштовх був би ще сильнішим.
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Глава МЗС пояснив це тим, що українці найбільше страждають від ракетних обстрілів росії, чиї балістичні ракети стали справжнім лихом. Останнім часом РФ їх використовує в основному для руйнування енергетичної системи України, акцентував міністр.
«Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми витривалі; ми знаємо, які ставки. Але щоб ваші глядачі зрозуміли, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам усе ще потрібно керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу», — сказав Кулеба.
За матеріалами:
Укрінформ
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