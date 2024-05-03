Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку

Фондовий ринок
20
Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку
Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку
Українські компанії зможуть отримати до $100 тис. для ведення бізнесу. Ці кошти можна вкласти на відновлення бізнесу, що постраждав через війну, масштабування чи створення нового продукту для виконання завдань компанії.
Про це повідомила Мінцифри.
Читайте також
«Google — топпартнер, який підтримує Україну. Разом упроваджуємо освітні проєкти, забезпечуємо учнів та вчителів гаджетами, працюємо в напрямі штучного інтелекту. Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав $5 млн для підтримки українських стартапів. Запуск другого Фонду підтримки в $10 млн — це можливість компаніям не просто розвиватися та створювати нові продукти, а й зробити внесок у відновлення економіки країни. Вдячний Google за підтримку українського бізнесу та ефективну співпрацю», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр з розвитку інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації.
Читайте також
Щоб отримати підтримку від Google, необхідно мати:
  • зареєстровану юридичну особу в Україні;
  • MVP, який має потенційний комерційний успіх та цінність для користувачів.
Пріоритет надаватимуть компаніям, які використовують штучний інтелект.
Окрім фінансування, стартапи можуть отримати додаткові $350 тис. у вигляді кредитів Google Cloud. Так, стартапи отримають доступ до інноваційних рішень та продуктів Google і зможуть розширити можливості для розвитку команд.
Встигніть подати заявку на отримання гранту до 5 червня.
Переможців нового етапу Фонду підтримки Google для стартапів в Україні оголошуватимуть поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.
Читайте також
Нагадаємо, Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав гранти 58 українським стартапам на загальну суму $5 млн. Також стартапи отримали технічну та менторську підтримку для розвитку бізнесу, що значно сприяло відновленню економіки.
Дізнатися більше про Фонд підтримки Google для стартапів в Україні та подати заявку можна на сайті Фонду.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.