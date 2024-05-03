Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку — Finance.ua

Google виділяє $10 млн для підтримки українських стартапів: як подати заявку
Українські компанії зможуть отримати до $100 тис. для ведення бізнесу. Ці кошти можна вкласти на відновлення бізнесу, що постраждав через війну, масштабування чи створення нового продукту для виконання завдань компанії.
Про це повідомила Мінцифри.
«Google — топпартнер, який підтримує Україну. Разом упроваджуємо освітні проєкти, забезпечуємо учнів та вчителів гаджетами, працюємо в напрямі штучного інтелекту. Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав $5 млн для підтримки українських стартапів. Запуск другого Фонду підтримки в $10 млн — це можливість компаніям не просто розвиватися та створювати нові продукти, а й зробити внесок у відновлення економіки країни. Вдячний Google за підтримку українського бізнесу та ефективну співпрацю», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр з розвитку інновацій, освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації.
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Щоб отримати підтримку від Google, необхідно мати:
- зареєстровану юридичну особу в Україні;
- MVP, який має потенційний комерційний успіх та цінність для користувачів.
Пріоритет надаватимуть компаніям, які використовують штучний інтелект.
Окрім фінансування, стартапи можуть отримати додаткові $350 тис. у вигляді кредитів Google Cloud. Так, стартапи отримають доступ до інноваційних рішень та продуктів Google і зможуть розширити можливості для розвитку команд.
Встигніть подати заявку на отримання гранту до 5 червня.
Переможців нового етапу Фонду підтримки Google для стартапів в Україні оголошуватимуть поетапно — у червні та вересні 2024 року, а також протягом 2025 року.
Нагадаємо, Google for Startups Ukraine Support Fund уже надав гранти 58 українським стартапам на загальну суму $5 млн. Також стартапи отримали технічну та менторську підтримку для розвитку бізнесу, що значно сприяло відновленню економіки.
Дізнатися більше про Фонд підтримки Google для стартапів в Україні та подати заявку можна на сайті Фонду.
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