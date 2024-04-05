Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва

Казна та Політика
24
Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва
Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва
Раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. У 2020 році почалася цифровізація. Спочатку створили спеціальний реєстр і побудували Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Далі — запустили 13 будівельних послуг та кабінет Моє будівництво на порталі Дія. Відтоді всі процеси відбуваються онлайн.
Про це розповідає пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Будівельні послуги онлайн вже принесли державі 11,2 млрд грн антикорупційного ефекту», — сказано в повідомленні.
За три місяці до е-системи доєдналося 7,6 тисяч користувачів.
«Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники будівельної спільноти. За цей час на порталі Дія вони отримали 13,3 тисяч послуг у кілька кліків. Минулого року за цей період — 8,5 тисяч. Приріст у 36% показує суттєвий попит онлайн-послуг у будівельному секторі», — повідомили в міністерстві.
Зображення: Михайло Федоров
Зображення: Михайло Федоров
Завдяки системі українці за 3 місяці вже зареєстрували:
  • 180+ тис. відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта;
  • 33+ тис. дозвільних документів для початку будівельних робіт;
  • 8,1+ тис. будівельних паспортів;
  • 6+ тис. проєктної документації об'єктів;
  • 4+ тис. документів щодо містобудівних умов та обмежень.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.