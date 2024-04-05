Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва — Finance.ua

Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Мінцифри поділилось результатами роботи електронної системи у сфері будівництва

Раніше будівельна сфера вважалася однією з найкорумпованіших. У 2020 році почалася цифровізація. Спочатку створили спеціальний реєстр і побудували Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Далі — запустили 13 будівельних послуг та кабінет Моє будівництво на порталі Дія. Відтоді всі процеси відбуваються онлайн.

Про це розповідає пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Будівельні послуги онлайн вже принесли державі 11,2 млрд грн антикорупційного ефекту», — сказано в повідомленні.

За три місяці до е-системи доєдналося 7,6 тисяч користувачів.

«Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники будівельної спільноти. За цей час на порталі Дія вони отримали 13,3 тисяч послуг у кілька кліків. Минулого року за цей період — 8,5 тисяч. Приріст у 36% показує суттєвий попит онлайн-послуг у будівельному секторі», — повідомили в міністерстві.

Зображення: Михайло Федоров

Завдяки системі українці за 3 місяці вже зареєстрували:

180+ тис. відомостей про технічну інвентаризацію об'єкта;

33+ тис. дозвільних документів для початку будівельних робіт;

8,1+ тис. будівельних паспортів;

6+ тис. проєктної документації об'єктів;

4+ тис. документів щодо містобудівних умов та обмежень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.