Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000 — Finance.ua
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Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000

Особисті фінанси
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Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000
Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000
Українські стартапи, які вперше представлять Україну на TechChill, можуть отримати €200 тисяч на розвиток.
TechChill — це один з найбільших балтійських технологічних івентів, який об'єднує фаундерів, підприємців та інвесторів, що відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі.
«Щорічно цю конференцію відвідує понад 2000 людей з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам. Подія об'єднує підприємців, інвесторів і технічних ентузіастів для обговорення останніх тенденцій, інновацій і можливостей у технологічній галузі», — розповідають про конференцію у Мінцифри.
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Хто може взяти участь у відборі?

Стартапи, які:
  • зареєстровані в Україні та позиціонують себе як українські;
  • мають розроблений робочий прототип;
  • рівень готовності технології (TRL) — 5 і вище;
  • мають високий ринковий потенціал — готові до залучення інвестицій чи реалізації пілотних проєктів.
Стартапи, які бажають взяти участь у відборі, можуть податися до 17 березня включно. Форма аплікації та деталі тут.
Також учасники конференції матимуть змогу позмагатися за €200 тисяч (syndicate investment prize) + €10 тисяч (no-strings-attached). Для цього треба зареєструватися до 4 березня на Fifty Founders Battle. Зробити це можна тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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