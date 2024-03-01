Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000 Сьогодні 18:31 — Особисті фінанси

Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill — можна отримати €200 000

Українські стартапи, які вперше представлять Україну на TechChill, можуть отримати €200 тисяч на розвиток.

TechChill — це один з найбільших балтійських технологічних івентів, який об'єднує фаундерів, підприємців та інвесторів, що відбудеться з 17 до 19 квітня в Ризі.

«Щорічно цю конференцію відвідує понад 2000 людей з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам. Подія об'єднує підприємців, інвесторів і технічних ентузіастів для обговорення останніх тенденцій, інновацій і можливостей у технологічній галузі», — розповідають про конференцію у Мінцифри.

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Організатори відберуть 8 національних стартапів, які покажуть потужність українського ІТ в Латвії.

Хто може взяти участь у відборі?

Стартапи, які:

зареєстровані в Україні та позиціонують себе як українські;

мають розроблений робочий прототип;

рівень готовності технології (TRL) — 5 і вище;

мають високий ринковий потенціал — готові до залучення інвестицій чи реалізації пілотних проєктів.

до 17 березня включно. Форма аплікації та деталі тут. Стартапи, які бажають взяти участь у відборі, можуть податися

Також учасники конференції матимуть змогу позмагатися за €200 тисяч (syndicate investment prize) + €10 тисяч (no-strings-attached). Для цього треба зареєструватися до 4 березня на Fifty Founders Battle. Зробити це можна тут.

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