НБУ оновив прогноз з інфляції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ оновив прогноз з інфляції

Особисті фінанси
103
НБУ оновив прогноз з інфляції
НБУ оновив прогноз з інфляції
Темпи зростання споживчих цін в Україні впали до 3,2% р/р у березні, що суттєво нижче прогнозу НБУ. Інфляція прискориться вже найближчим часом.
Про це повідомляє «Інфляційний звіт» Національного банку України (квітень 2024 року).
Як зазначається у звіті, споживча інфляція стрімко знизилася завдяки ефектам від монетарної політики НБУ, зокрема контрольованої ситуації на валютному ринку, збільшенню пропозиції окремих продуктів харчування, меншому тиску з боку витрат на сировину та енергію.
НБУ оновив прогноз з інфляції
У найближчі місяці очікується, що інфляція залишатиметься низькою, проте розвернеться в бік помірного прискорення. У другому кварталі вона повернеться до цільового діапазону (5% +1 в.п.) та тимчасово вийде з нього в другому півріччі. Це відбуватиметься як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці, подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу ефектів значних врожаїв попереднього року та м’якої зими поточного року, зазначили в НБУ.
Так, сирі продукти в короткостроковому періоді все ще залишатимуться дешевшими, ніж минулого року. Проте в другому півріччі 2024 року ціни на них зростуть на тлі низької бази порівняння через менший очікуваний врожай. Дещо пришвидшиться й зростання цін на оброблені продовольчі товари, які входять до базового ІСЦ.
За прогнозом НБУ, у наступні роки продовольча інфляція повернеться до низького рівня (3−4% на рік) завдяки поступовому нарощуванню виробництва продуктів харчування, а також зниженню світових цін на продовольство.
НБУ оновив прогноз з інфляції
Фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції.
Проте в умовах подальшої нормалізації функціонування економіки та з огляду на складний стан енергосистеми очікується поступове приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів.
Це стане вагомим проінфляційним чинником. Значний внесок в адміністративну складову інфляції матиме також подальше підвищення акцизів на тютюнову продукцію в межах євроінтеграційних зобов’язань України, — зазначають в НБУ.

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.