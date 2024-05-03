Приватні грошові перекази продовжують скорочуватись — Finance.ua

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Приватні грошові перекази продовжують скорочуватись

Особисті фінанси
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Приватні грошові перекази продовжують скорочуватись
Приватні грошові перекази продовжують скорочуватись
Обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 16.5% та становили 0.9 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22.3%, а інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, — на 12.0%.

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Загалом офіційними каналами надіслано на 16.9% переказів менше, ніж у березні минулого року, у свою чергу потік через неформальні канали зменшився на 16.0% порівняно з березнем минулого року.
Усього за I квартал 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 8.7%: чиста оплата праці скоротилася на 20.3%, водночас приватні трансферти зросли на 19.2%.

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Нагадаємо, обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися на 5,4% у порівнянні з лютим минулого року та становили 0,9 млрд доларів.
Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.
Усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.
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За матеріалами:
Українські Новини
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