Обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися — статистика НБУ — Finance.ua
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Обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися — статистика НБУ

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Обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися — статистика НБУ
Обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися — статистика НБУ
Обсяги приватних грошових переказів у лютому зменшилися на 5,4% у порівнянні з лютим минулого року та становили 0,9 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 11.8%, водночас інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зросли на 22.7%.
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Загалом офіційними каналами надіслано на 4.8% переказів більше, ніж у лютому минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 14.5% порівняно з лютим минулого року.
Усього за січень-лютий поточного року обсяги грошових переказів зменшилися на 3.3%: чиста оплата праці скоротилася на 16.2%, тоді як приватні трансферти зросли на 29.0%.
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Нагадаємо, в Україну за 2023 рік було переказано $2,6 млрд в еквіваленті. Це на 17% менше, ніж за 2021 рік. Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $255.
Раніше Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу. За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Як переказати гроші з Польщі в Україну в 2024 році 🔍

За матеріалами:
Українські Новини
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