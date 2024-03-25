Нацбанк зробив роз’яснення щодо переказу коштів готівкою — Finance.ua

Нацбанк зробив роз’яснення щодо переказу коштів готівкою Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Нацбанк зробив роз’яснення щодо переказу коштів готівкою

У п’ятницю, 22 березня, Національний банк запропонував для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні.

Що пропонує НБУ

Регулятор пропонує змінити порядок проведення та оформлення небанківськими фінансовими установами переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті. НБУ хоче виключити можливість отримання готівки суб'єктами господарювання за розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається:

оновлення окремих вимог щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

зменшення терміну проведення Національним банком відповідних досліджень.

Пізніше Нацбанк зробив роз’яснення щодо пропозицій

«У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація, що громадяни не зможуть робити перекази чи платити готівкою за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб. Це не так! Національний банк запропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою», — написала пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

Мова йде про те, що готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП/юридичних осіб, повинні бути обов’язково зараховані надавачами платіжних послуг на рахунки останніх (за номером IBAN) у безготівковій формі.

«Тобто для громадян нічого не змінюється: вони як раніше можуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юридичних осіб — готівкою чи безготівково», — пояснили в Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

обсяги АТМ-транзакцій у 2023 році збільшилися на 6,1%. Клієнти банків знімали готівку в банкоматах в середньому раз на місяць. І суми зняття значно збільшились — до 3 937 грн на транзакцію;

кожен банк має право встановлювати свої ліміти з переказу грошей із картки на картку. Крім того, при грошових переказах через онлайн-банкінг діють обмеження не лише на суму, а й на кількість платежів за певний проміжок часу.



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