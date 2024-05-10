День фінансів: «дружня банка»: monobank, хто сплатив найбільше податків з IT-компаній, пільговий грант для виробниців дронів — Finance.ua

День фінансів: «дружня банка»: monobank, хто сплатив найбільше податків з IT-компаній, пільговий грант для виробниців дронів Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 10 травня, в новій статті ми дослідили збільшені штрафи, «заочні рішення» та адміністративне затримання щодо нового закону про мобілізацію:

Блокування рахунків ухилянтів. В Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації. Це може бути реалізовано через адміністративне судочинство. Про це В Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації. Це може бути реалізовано через адміністративне судочинство. Про це розповів член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

При цьому Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах.

Додаткові 70 тисяч для військових. Додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень почнуть перераховуватись військовим, які сумарно протягом 30 днів несли службу на передовій, після отримання Міністерством оборони відповідних даних від військових частин. Про це Додаткові виплати у розмірі 70 тисяч гривень почнуть перераховуватись військовим, які сумарно протягом 30 днів несли службу на передовій, після отримання Міністерством оборони відповідних даних від військових частин. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна і ЄС домовились продовжити тимчасовий захист. Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає. Про це Україна та Європейська комісія домовилися, що статус тимчасового захисту для українців у ЄС переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація, проте зараз умов для цього немає. Про це сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів.

П’ять країн ЄС домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії.

Німеччина виділяє €45 мільйонів для відновлення інфраструктури Укренерго.

А на кордоні з Румунією запускають електронну чергу для автобусів.

Тарифи на світло. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що Кабмін розмірковує над Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

«Дружня банка»: monobank. Мобільний банк monobankстворив нову функцію «Дружні збори». Вона спростить процес організації колективних донатів. Про це Мобільний банк monobankстворив нову функцію «Дружні збори». Вона спростить процес організації колективних донатів. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський: «Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою Банку, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню Банку з власним прогресом».

НБУ випустив пам’ятну монету до Дня Європи. Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно з Послом ЄС в Україні, Головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету «День Європи».

Гривневі депозити. За прогнозами, до кінця травня За прогнозами, до кінця травня депозитні ставки становитимуть від 12% до 12,5% річних. Але популярність депозитів залишається стабільною завдяки відносно високому чистому прибутку порівняно з інфляцією.

Де зберігаються гроші українців. За повідомленням Фонду гарантування вкладів, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО За повідомленням Фонду гарантування вкладів, станом на 1 квітня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів. В гривні - 57,9 млн вкладів на 789 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 439 млрд гривень.

Хто сплатив найбільше податків серед IT-компаній. У березні та квітні 2024 року IT-компанії закінчили процес подання декларацій. Виявилося, що у 2023 році вони сплатили податку на загальну суму 20,8 мільярда грн — У березні та квітні 2024 року IT-компанії закінчили процес подання декларацій. Виявилося, що у 2023 році вони сплатили податку на загальну суму 20,8 мільярда грн — це на 17,4% більше, ніж у 2022.

Збільшення вакансій та дефіцит кадрів. Ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники. Про це свідчать Ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники. Про це свідчать результати дослідження український ринок праці у 2024 році, яке провели аналітики robota.ua.

Як виробникам дронів отримати пільговий грант. Українські виробники дронів можуть отриматипільговий грант від держави. Про це Українські виробники дронів можуть отриматипільговий грант від держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки. Для отримання грантів від держави за програмою «Переробка» виробники безпілотних літальних апаратів мають скористатися тими ж стандартними для всіх учасників програми механізмами подання заявок.

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