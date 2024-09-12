День фінансів: допомога від США, Британії та Хорватії, санкції проти росії, ставки за кредитами та депозитами — Finance.ua

День фінансів: допомога від США, Британії та Хорватії, санкції проти росії, ставки за кредитами та депозитами Вчора 17:45

У четвер, 12 вересня, про допомогу партнерів, банківську систему України та нові санкції проти рф.

Що відбувається з банківською системою. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що банківська система України залишається прибутковою, незважаючи на шок, який отримала одразу після російського вторгнення. Він нагадав, що банки — єдина галузь, яка отримала підвищення ставки податку на прибуток із 18 до 25%, а торік сплатили до бюджету 50% від прибутку.

нову структуру капіталу продовжує зберігати практично двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам Національного банку. У Нацбанку додали , що банківська система після переходу напродовжує зберігати практично двократний запас капіталу всіх рівнів, а отримані показники капіталу банків відповідають тестовим розрахункам Національного банку.

Дохід за депозитами. За За даними того ж НБУ, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у серпні 2024 року становили 10,6% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,1%.

ставки за кредитами для населення. Так, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34%. Банки також знизили для населення. Так, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34%.

До речі, Finance.ua склав рейтинг безкоштовних кредиток. Ми вивчили всі картки, що випускаються українськими банками, відібрали ті, якими можна користуватися безкоштовно, і порівняли їх за 11 критеріями:

Допомога від США, Британії та Хорватії. Державний секретар США Ентоні Блінкен Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів. Блінкен додав , що комплекс оборонного виробництва в Україні розширився за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим, головним чином, завдяки інвестиціям ззовні.

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України, а також про розгортання 484 млн доларів фіскальної підтримки та постачання військового обладнання.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про виділення 5 мільйонів євро допомоги Україні, які спрямують на відновлення енергетики.

Засади грошово-кредитної політики. Рада Національного банку Рада Національного банку ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу. Документ буде діяти на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповість про обмеження щодо використання валютних карток за кордоном:

Санкції проти росії. Європейський Союз Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України. У рамках перегляду санкційного переліку Рада ЄС вирішила не поновлювати у цьому списку двох осіб та вилучити з нього п’ятьох померлих.

Крім того, суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

Зі свого боку путін знайшов спосіб відповісти на західні санкції. кремль погрожує обмежити експорт стратегічно важливих металів, таких як уран, титан і нікель.

Дефіцит на ринку праці. За За словами Данила Гетманцева, ринок праці пожвавлюється, утім його продовжують стримувати структурне безробіття і нестача працівників. Для найманих працівників хороша новина в тому, що дефіцит кадрів підштовхує конкуренцію за людські ресурси і відповідно стимулює зростання заробітних плат.

середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис. Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 тис.). Дані Work.ua свідчать , щона ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис. Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії «Транспорт, автобізнес» (+5% до липня, 30 тис.).

Рівень прийняття криптоактивів. За За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році наша країна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів. Україна, посівши 6 місце, за рік опустилася в загальному заліку на одну позицію (порівняно з 2023 роком).

Закон про відстрочку. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11 391, який вносить зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли без вісти.

«Гігават Зеленського». Колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький Колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив , що з анонсованого «Гігавата Зеленського» в Україні побудовано лише близько 60 МВт, хоча на початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вже встановлено сотні МВт потужностей. 1 гігават (ГВт) дорівнює 1 тисячі мегават (МВт).

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