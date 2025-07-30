ChatGPT презентував новий режим для учнів і студентів — Finance.ua

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ChatGPT презентував новий режим для учнів і студентів

Технології&Авто
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ChatGPT презентував новий режим для учнів і студентів
ChatGPT презентував новий режим для учнів і студентів
У чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT з’явився новий режим, який може бути корисним учням і студентам.
Про це у вівторок, 29 липня, повідомила компанія-розробник OpenAI у соцмережі Х.
В компанії зазначили, що чат-бот дедалі частіше використовується студентами, тож компанія хоче забезпечити, щоб він сприяв глибшому розумінню та навчанню. Новий режим допоможе користувачам розв’язувати завдання покроково, а не просто отримувати готову відповідь.
«Режим навчання створено як інтерактивний досвід: він використовує сократівський метод та поетапні підказки, щоб направляти користувача в процесі навчання», — йдеться у повідомленні.
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Над режимом працювали освітяни та експерти, він став першим кроком компанії до поліпшення навчання в ChatGPT. Нова функція доступна для зареєстрованих користувачів Free, Plus, Pro і Team.
«Освіта є ключовою сферою застосування штучного інтелекту, і за допомогою NextGenAI та ініціативи SCALE Стенфордського університету ми проводимо довгострокові дослідження, щоб краще зрозуміти, як інструменти штучного інтелекту формують майбутнє навчання», — додали у OpenAI.
Щоб увімкнути режим навчання потрібно натиснути Study and learn (Учіться і пізнавайте в українській версії) у налаштуваннях внизу поля вводу тексту.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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