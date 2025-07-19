OpenAI запустила агента ChatGPT: що він вміє — Finance.ua

OpenAI запустила агента ChatGPT: що він вміє 19.07.2025, 01:09 — Технології&Авто

OpenAI запустила агента ChatGPT: що він вміє

OpenAI представила нового агента штучного інтелекту, вбудованого в ChatGPT, який може виконувати широкий спектр дій за користувача — від планування календаря до запуску коду.

Про це пише TechCrunch.

Які можливості нового агента ChatGPT:

створювати презентації та слайдшоу,

переміщатися по вебсайтах і збирати інформацію через Deep Research,

виконувати команди в терміналі,

підключатися до сторонніх застосунків, зокрема Gmail та GitHub.

Для активації функції достатньо вибрати «режим агента» у меню інструментів ChatGPT.

Цей запуск — найамбітніша спроба OpenAI перетворити ChatGPT із простої розмовної моделі на повноцінного агента, здатного автоматизувати повсякденні та складні завдання.

Попри те, що попередні агенти ШІ від різних компаній часто не виправдовували очікувань, OpenAI запевняє, що їхній новий продукт суттєво перевершує попередників.

Згідно з тестуванням компанії:

агент набрав 41,6% на іспиті «HumanEval», що удвічі більше за результати моделей o3 та o4-mini,

на складному математичному тесті FrontierMath — 27,4% із доступом до терміналу, у порівнянні з 6,3% у o4-mini.

OpenAI наголошує, що при розробці агента було враховано безпекові ризики, оскільки нові функції можуть бути використані в шкідливих цілях.

Запуск відбувся 18 липня і доступний для користувачів планів Pro, Plus та Team.

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