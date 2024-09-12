Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки інвестиціям — держсекретар США Вчора 17:20 — Казна та Політика

Оборонно-промислова база України зросла вшестеро завдяки інвестиціям — держсекретар США

Комплекс оборонного виробництва в Україні розширився за останні роки приблизно в шість разів, що стало можливим, головним чином, завдяки інвестиціям ззовні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у середу під час пресконференції в Києві.

«Оборонно-промислова база України зросла вшестеро за останні пару років. Це результат колосальних інвестицій, які були зроблені багатьма із нас», — підкреслив Блінкен.

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Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки «одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах, у військовому, а також економічному та демократичному плані».

Блінкен зазначив, що інвестиції в оборонно-промислову базу «є найкращим способом гарантувати, що агресія рф не повториться, і що Україна матиме можливості стримувати агресію, а в разі потреби, й захистися від неї».

У цьому зв’язку він висловив переконання, що компанії в усьому світі бачать Україну як «дуже привабливе місце для інвестицій, навіть попри продовження агресії».

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен разом із главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі у вівторок обговорили з державним керівництвом України в Києві ситуацію на полі бою, потреби України, можливості ударів по рф та інші питання.

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України на тлі безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фіскальної підтримки та постачання військового обладнання.

Блінкен оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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