Блінкен оголосив про гуманітарну та енергетичну допомогу для України на понад $700 млн — Finance.ua

Блінкен оголосив про гуманітарну та енергетичну допомогу для України на понад $700 млн Вчора 11:15 — Казна та Політика

Блінкен оголосив про гуманітарну та енергетичну допомогу для України на понад $700 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, оголосив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

Про це він сказав на пресконференції спільно з главами МЗС України та Великої Британії.

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Блінкен наголосив, що росія знову намагається атакувати українську енергетику, «щоб використати холод як зброю проти українського народу».

«Саме тому ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж», — анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться засідання «Групи семи плюс», також присвячене допомозі енергетиці України.

Держсекретар США також оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг — зокрема безпечної питної води, їжі та ліків — мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.

«І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які росія залишила по всій Україні», — додав Блінкен.

Нагадаємо, очільники дипломатичних відомств США та Британії Ентоні Блінкен та Девід Леммі у середу разом прибули до Києва.

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України на тлі безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фіскальної підтримки та постачання військового обладнання.

Українська правда За матеріалами:

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